EuroLega, le Final Four di Abu Dhabi iniziano male per il Panathinaikos

Abu Dhabi si prepara alle Final Four di EuroLega, in programma da domani. Ma l’avventura del Panathinaikos non inizia nel migliore dei modi.

I Greens hanno incrociato i cugini dell’Olympiacos in aeroporto ad Atene. Le foto dei giocatori delle due squadre che si salutano amabilmente sono diventate virali, essendo tutt’altro che scontate, vista la rivalità fra le due squadre. Poi i due team si sono divisi e da quel momento il viaggio del Pana ha preso una piega abbastanza sfortunata.

Sbarcati negli Emirati Arabi Uniti, i giocatori e lo staff del PAO si sarebbero dovuti dirigere alla Etihad Arena per il primo allenamento. Peccato però che il pullman li abbia portati Mohammed bin Zayed Stadium, impianto utilizzato per il calcio. I giocatori sono scesi ma ben presto si sono resi conto di non trovarsi in un palasport. Allora tutti di nuovo sul mezzo per dirigersi verso l’allenamento, ovviamente slittato di più di un’ora.

Non è finita qui. Al termine della seduta Ataman e i suoi ragazzi si sono improvvisamente ritrovati in aeroporto invece che in albergo. Altro errore da parte dell’autista (o di chi gli ha comunicato l’itinerario) e nuovo viaggio non necessario, con tutti i disagi connessi, prima di giungere finalmente in hotel. Insomma, l’organizzazione degli Emirati non è partita con il piede giusto.

La buona notizia per il Pana arriva da Matthias Lessort che sembra essersi allenato senza troppi problemi. Salgono, dunque, le possibilità di vederlo in campo nella semifinale con il Fenerbahce.