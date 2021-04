Eurolega, le Final Four di Colonia saranno a porte chiuse

Nessuna novità per quanto riguarda la presenza di pubblico alle Final Four di Eurolega di Colonia. Alla più importante manifestazione sportiva del basket europeo, che si svolgerà tra il 28 e il 30 maggio in Germania, non saranno comunque presenti tifosi. A comunicarlo è stata proprio Euroleague poco fa.

Troppo presto per riaprire il palazzetto dunque, nonostante l’Eurolega abbia visto già diverse squadre ospitare i fans in occasione delle partite, soprattutto in Russia e Lituania. In Germania la campagna vaccinale anti-Covid sta procedendo, ma per ora solo il 7% circa della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi. Questo il comunicato ufficiale di Euroleague.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.