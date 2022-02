Eurolega, le partite in Russia verranno disputate invece in campo neutro

Euroleague ha deciso che linea seguire per evitare che la guerra in Ucraina possa creare problemi al proprio calendario. Nelle scorse ore la massima competizione europea ha votato per disputare le gare casalinghe delle tre squadre russe, CSKA Mosca, Zenit San Pietroburgo e Unics Kazan, in campo neutro.

Lunedì i 18 club di Eurolega si riuniranno nuovamente per decidere come programmare gli spostamenti e dove giocare le partite, per ora quelle del 27° turno sono state rinviate. Le gare che invece vedranno le squadre russe impegnate in trasferta saranno regolarmente disputate, nessuna esclusione per i club russi, cosa di cui si era timidamente parlato. In mattinata lo Zenit aveva emesso un comunicato in cui sosteneva che “il basket dovrebbe rimanere fuori dalla politica”, non condannando le azioni del proprio Governo.

The next EuroLeague meeting will be held on Monday, per BasketNews sources.

Russian clubs and the EuroLeague will work on the relocation plan until then.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 25, 2022