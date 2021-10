Eurolega, Milano-Maccabi, le pagelle: Hall e Mitoglou decisivi, Grant ancora sottotono

Terza vittoria in tre partite per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, che si impone al Forum di Assago contro il Maccabi Tel Aviv per 83-72, di seguito le pagelle del match:

Melli 6,5: Messina gli affida il ruolo di leader difensivo e l’azzurro risponde ancora una volta presente, confermandosi totalmente un altro tipo di giocatore rispetto alla sua prima avventura milanese.

Grant 5: l’ennesima deludente prova dell’americano di questo inizio di stagione, che non riesce ad incidere in nessun modo.

Rodriguez 6,5: crea sempre vantaggio con la palla in mano, questa sera tira con scarse percentuali (1/6 da 3) ma illumina il Forum con delle giocate da Harlem Globetrotter.

Tarczewski 6: intensità difensiva è ciò che gli chiede Messina e l’americano risponde presente.

Ricci sv

Moraschini sv

Hall 7,5: in attacco è sempre deciso e ogni volta che ha la palla è un pericolo per la difesa avversaria, in crescita esponenziale.

Delaney 6: i 5 falli subiti sono una buona notizia, segno di attività in attacco; non è comunque ancora il Delaney di cui Milano ha bisogno.

Mitoglou 7,5: Messina lo catechizza ad ogni minimo errore, ma questa sera il greco sbaglia poco, sia in attacco che in difesa. 4/6 da 3 punti, 6 rimbalzi e una presenza costante sui due lati del campo.

Shields 6,5: solita partita a tutto tondo dell’americano, da cui passa spesso l’attacco di coach Messina. Le 3 palle perse unico neo.

Hines 6,5: solita presenza difensiva encomiabile, l’ottima prova di Mitoglou gli toglie qualche minuto, ma quando è in campo i lunghi del Maccabi fanno una fatica enorme.

Datome sv

Coach Messina 7: il piano partita è “tutti tranne Wilbekin” e la squadra esegue alla lettera, ingabbiando il playmaker USA del Maccabi e togliendolo completamente dalla partita; l’anima dei biancorossi è la difesa e la mano del coach si vede ampiamente.

