Ora mancano ufficialmente 4 partite alla fine della regular season di EuroLega e già 4 squadre su 8 sono matematicamente qualificate alla post season: Olympiacos, Real Madrid, Barcelona e Monaco. A queste dobbiamo aggiungere il Fenerbahce, che non è dentro per la matematica ma che non avrà troppi problemi a giocare i playoff di EuroLega quest’anno. Ma com’è la situazione di Virtus Bologna e Olimpia Milano?

Con la sconfitta casalinga di ieri della Segafredo contro il Real Madrid, le speranze di continuare il cammino in EuroLega si sono ridotte al lumicino, mentre ora l’EA7 ci crede per davvero. L’ottava piazza, ora occupata dal Baskonia, dista una sola vittoria ma tanto si giocherà martedì prossimo a Istanbul in casa dell’Efes, altra squadra che è 14-16 come l’Olimpia.

Il cammino dei meneghini non è semplicissimo perché, oltre alla squadra allenata da Ergin Ataman, dovranno andare a Tel Aviv per giocare con il Maccabi, poi in casa con il Barcelona e infine a Bologna con la Virtus. Difficilmente l’ultima gara sarà uno scontro diretto per l’ottavo posto perché anche le VuNere hanno un cammino simile alle Scarpette Rosse, con il Valencia al posto del Barcelona, mentre le altre due (Efes e Maccabi) sono uguali.

Paradossalmente sarebbe più importante arrivare ai playoff per Bologna che per Milano perché la Segafredo non ha la certezza di partecipare alla prossima EuroLega, a meno di un piazzamento playoff. Alla fine crediamo che in qualche modo daranno una licenze ai bianconeri e giocheranno anche l’anno prossimo però, per come stanno le cose oggi, non è così scontata un’altra annata nella massima competizione continentale per club per la squadra del patron Massimo Zanetti.

