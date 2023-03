EuroLega, possibilità di playoff: scenari e probabile griglia finale

Con solo quattro partite rimaste durante la regular season di EuroLega, il quadro dei playoff sta iniziando a prendere forma. Al momento ci sono 7 che squadre hanno ancora una possibilità di conquistare l’ambito ottavo posto in classifica che garantirebbe almeno altre tre partite in stagione.

L’account Twitter @lostgps ha calcolato le possibilità di ogni squadra sia di entrare nella post season sia di raggiungere un certo posto nella classifica finale.

Updated probabilities for final position in #EuroLeague.

Practically Baskonia, Zalgiris, Efes and Milan are in the race for the final playoff spot.

Efes lost a lot of ground and Milan's chances improved. They both need a miracle. Tomorrow's game is do or die. pic.twitter.com/sJtKl4U51Z

— lost gps (@lostgps) March 27, 2023