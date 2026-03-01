EuroLega, qual è il piano per il derby israeliano tra Maccabi e Hapoel Tel Aviv?

Negli ultimi giorni l’esplosione di un nuovo conflitto in Medio Oriente, tra Israele-USA e Iran, ha di nuovo trasportato tutti in una condizione di incertezza, compreso lo sport. Ieri il campionato di basket israeliano, la Winner League, è stato sospeso fino a data da destinarsi mentre il torneo di qualificazione alla NextGen di EuroLega, che si stava disputando ad Abu Dhabi, è stato ufficialmente cancellato. In settimana però l’EuroLega proseguirà le sue attività come niente fosse, nonostante nella competizione partecipino due club israeliani: Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv. Tra l’altro, ironia della sorte, questa settimana è in programma anche il derby europeo tra queste due squadre, che ovviamente non si potrà giocare a Tel Aviv.

La sede della partita non è ancora stata decisa, ma sarà una tra Belgrado e Sofia, le due città che avevano già ospitato le partite dei club israeliani in questi 2 anni di conflitto. L’Hapoel sta in queste ore evacuando i propri giocatori fuori da Israele: come riportato da Sport5, il club avrebbe portato la squadra a Eliat, per passare il confine verso la Giordania e da lì prendere un volo verso l’Europa. Lo spazio aereo israeliano è infatti chiuso per ovvi motivi di sicurezza. La sede dell’Hapoel sarà Sofia, dove la squadra di coach Itoudis continuerà normalmente gli allenamenti e probabilmente giocherà le partite casalinghe.

L’Hapoel questa settimana ha in programma due partite: in casa contro il Paris Basketball martedì, recupero del 21° turno di EuroLega, e poi appunto il derby europeo contro il Maccabi giovedì. Qui saranno tecnicamente i gialloblu la squadra di casa.