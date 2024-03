EuroLega, quando si vota per ammettere la squadra di Dubai?

La prossima settimana gli azionisti di EuroLega terranno un’importante riunione a Barcellona per affrontare diverse questioni cruciali, tra cui l’eventuale espansione a Dubai, secondo le fonti di BasketNews. L’incontro è previsto per il 12 e 13 marzo, secondo quanto riferito dal quotidiano lituano.

La partecipazione a lungo termine di Dubai è uno dei principali argomenti in discussione. Secondo le fonti, si prevede una votazione per determinare la partecipazione alla competizione del prossimo anno.

Lo scenario più probabile prevede che la nuova squadra di Dubai inizi a partecipare alla EuroCup nella prossima stagione 2024-25 per poi passare in EuroLega. Questo periodo è visto come potenzialmente transitorio in modo da preparare il debutto della squadra in EuroLeague nella stagione successiva, il 2025-26.

Non è previsto che l’incontro di Barcellona discuta di altre potenziali wild card per l’EuroLeague nell’immediato futuro, in quanto si prevede che queste discussioni si terranno nei prossimi incontri.

Il direttore generale del Partizan, Zoran Savic, che sta costruendo attivamente il suo caso per una licenza a lungo termine per la squadra di Belgrado, ha precedentemente indicato che tali discussioni potrebbero avvenire in aprile. Un’altra questione centrale riguarda la continuità di Paulius Motiejunas nel suo ruolo di CEO.

