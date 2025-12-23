EuroLega, scadenza 15/01: Real Madrid, Barcelona, Fenerbahce e ASVEL verso decisioni decisive

L’EuroLega entra in una fase cruciale: Real Madrid, Barcelona, Fenerbahce e ASVEL devono firmare entro il 15 gennaio le nuove licenze decennali proposte dalla EuroLeague.

Una deadline che potrebbe ridisegnare gli equilibri del basket europeo, con conseguenze pesanti per chi non aderirà al nuovo progetto.

Secondo Eurohoops, se i club non firmeranno entro la scadenza, il loro futuro nelle competizioni europee rischierà di diventare estremamente incerto.

EuroLega, perché il 15 gennaio è una data chiave

Sebbene gli attuali contratti scadano formalmente il 30 giugno 2026, la maggior parte dei club che ha già accettato il nuovo accordo non vuole aspettare l’ultimo momento per pianificare investimenti, roster e strategie di lungo periodo.

Per questo motivo, il Consiglio di Eurolega potrebbe decidere che l’offerta attuale non resterà valida oltre metà gennaio. Chi non firma rischia:

di perdere la licenza decennale,

di dover negoziare condizioni più rigide,

oppure di ritrovarsi escluso dal progetto EuroLeague a lungo termine.

Caso ASVEL: Fair Play Finanziario, ricorsi e un futuro lontano dalla Eurolega

La situazione più delicata riguarda l’ASVEL. Il club francese è stato il primo a essere sanzionato dalle nuove norme di Financial Fair Play per non aver rispettato il budget minimo imposto. Il proprietario Tony Parker ha annunciato un ricorso legale contro la decisione, segnalando una rottura profonda con la Eurolega.

In questo contesto, l’ASVEL non sembra destinata a firmare la nuova licenza. La lega, dal canto suo, non appare intenzionata ad attendere.

Scenario probabile per l’ASVEL:

esclusione dalle future licenze decennali,

passaggio in Basketball Champions League a partire dal 2026-27,

attesa di eventuali sviluppi legati al progetto NBA Europe, che potrebbe offrire opportunità differenti.

Real Madrid, Barcellona e Fenerbahce: sostegno alla EuroLega ma nessuna firma (per ora)

Se da un lato l’ASVEL appare fuori dai giochi, la situazione è diversa per Real Madrid, Barcellona e Fenerbahce. Tuttavia, resta complessa.

I club spagnoli sono membri fondatori dell’EuroLega e stanno valutando — senza fretta — la possibilità di un coinvolgimento nel progetto NBA Europe, un’iniziativa ancora priva di una roadmap concreta. Per questo, non hanno ancora firmato le nuove licenze.

Il Fenerbahce ha espresso pubblicamente sostegno alla Eurolega e ha già avviato colloqui avanzati per il rinnovo, in linea con la posizione del Barcellona. Ma rimane un nodo determinante:

EuroLeague chiede impegni solidi e a lungo termine, mentre le società vogliono garanzie chiare sul futuro commerciale e sportivo della competizione.

Cosa succede in caso di mancata firma?

Probabili negoziazioni individuali, con condizioni meno favorevoli.

Rischio di esclusione dal gruppo dei club stabilmente licenziatari.

Scenario alternativo (ipotetico ma non escluso): una temporanea partecipazione alla Basketball Champions League, soluzione però difficilmente sostenibile per club di livello Eurolega dal punto di vista economico e competitivo.

Il peso strategico della firma: sicurezza o incertezza per il futuro europeo?

La firma delle nuove licenze decennali Eurolega rappresenterebbe un messaggio chiaro di stabilità e continuità:

tutela dell’élite del basket europeo,

accesso garantito alle entrate commerciali,

pianificazione triennale e decennale per roster, budget e infrastrutture.

Il contrario — una mancata adesione entro il 15 gennaio — aprirebbe a un periodo di incertezza, con rischi che potrebbero colpire anche club storici e fondamentali per l’immagine della competizione.

Il 15 gennaio potrebbe diventare una data simbolo nella storia della EuroLeague. Le decisioni di Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce e ASVEL non influenzeranno soltanto il loro futuro, ma definiranno la struttura stessa delle competizioni europee nei prossimi dieci anni.

Tra tensioni regolamentari, attrazioni NBA Europe e necessità di stabilità finanziaria, il basket europeo si trova davanti a un bivio epocale. Le prossime settimane diranno se la Eurolega continuerà ad avere la sua attuale architettura o se si aprirà una nuova era.