EuroLega, si progetta un’espansione a 20 squadre per la prossima stagione

L’EuroLega cerca di uscire da una situazione di difficoltà, con l’avvento ormai prossimo di NBA Europe e l’abbandono poche settimane fa dell’Alba Berlino, andata in Basketball Champions League. Come riportato da BasketNews, si starebbe discutendo in maniera anche abbastanza avanzata di un’espansione da 18 a 20 squadre già dalla prossima stagione. I dirigenti di alcuni club ne avrebbero parlato questa mattina, ad Abu Dhabi, dove da stasera prenderanno il via le Final Four. Le formazioni che dovrebbero unirsi all’EuroLega sarebbero dunque Hapoel Tel Aviv (campione di EuroCup), Dubai Basketbal e Valencia Basket. Tutte le altre, a parte ovviamente l’Alba, verrebbero confermate, compresa la Virtus Bologna. La lista delle squadre partecipanti verrà ufficializzata il 29 maggio.

Se il cambiamento dovesse concretizzarsi avremmo un calendario di EuroLega da 38 partite in stagione regolare, senza pause per le finestre per le partite delle Nazionali.

In parallelo, settimana prossima i vertici di EuroLega avranno un incontro con quelli di FIBA ed NBA per discutere gli scenari futuri dell’ecosistema del basket europeo. L’EuroLega, in particolare il CEO Motiejunas, non ha mai nascosto un certo fastidio per la possibilità di un ingresso della NBA nel panorama europeo.