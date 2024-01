L’EuroLega lavorerà per inserire le trade come in NBA

Goran Sasic, direttore esecutivo dell’EuroLeague Head Coaches Board, ha espresso preoccupazione per la recente instabilità all’interno dell’organizzazione, con il licenziamento di diversi allenatori. Ha parlato anche della possibilità di inserire le trade in EuroLega.

Egli osserva che i problemi vanno al di là dei soli membri e sottolinea la necessità di un’equa ripartizione delle responsabilità per i risultati. Propone una collaborazione con l’EuroLeague e l’ELPA per introdurre scambi di giocatori a partire dalla prossima stagione.

“Non ci resta che pensare a come sviluppare qualcosa a beneficio di questo sport, come quattro anni fa pensavamo che la cattiva pratica della rescissione fosse risolta con l’istituzione del Tribunale arbitrale per la risoluzione delle controversie dell’EuroLeague”, ha detto Sasic a Meridian Sport.

“Siamo giunti alla conclusione che dobbiamo distribuire equamente la responsabilità dei risultati e lavoreremo con l’EuroLeague e l’ELPA per introdurre un principio di trade che potrebbe essere applicato dalla prossima stagione, in modo che i club possano scambiarsi i giocatori”, ha aggiunto.

Stiamo a vedere se davvero riusciranno in questa pratica perché non è così semplice. Sarebbe comunque interessante vedere applicate delle trade in EuroLega, di certo sarebbe innovativo per il basket europeo e per lo sport europeo tutto.

