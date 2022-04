Eurolega, ufficialmente qualificate le 8 squadre per i Playoff

Con le partite di ieri sera, anche la penultima giornata di Eurolega si è conclusa, consegnandoci le 8 squadre qualificate per i Playoff. Settimana prossima, nell’ultimo turno, si giocherà per stabilire i piazzamenti e, di conseguenza, anche gli accoppiamenti. Con la sconfitta di giovedì sera contro il Monaco, Milano è scivolata al quarto posto, anche se è sicura della post-season ormai da qualche settimana. L’Olimpia all’ultima giornata si contenderà seconda, terza e quarta posizione con Olympiacos e Real Madrid.

Il Barcellona è certo del primo posto, Efes e Maccabi Tel-Aviv si divideranno quinto e sesto. Infine Bayern Monaco e AS Monaco sono in lotta per settimo e ottavo posto. I monegaschi sono la prima squadra esordiente in Eurolega a raggiungere i Playoff dal 2012, quando c’era riuscita Bilbao.

Di seguito la classifica attuale: