Eurolega, Virtus Bologna-Olimpia Milano, le pagelle: Lundberg letale. A Milano non bastano Shields e Mirotic

Si tinge di bianconero il derby italiano d’Eurolega: a vincere, grazie a una prova di grande solidità, è stata infatti la Virtus Segafredo Bologna che ha piegato l’EA7 Olimpia Milano 86-79.

Virtus Bologna:

Isaia Cordinier, voto 6.5 – Energia e canestri preziosi. E’ un’arma importante per Banchi

Marco Belinelli, voto 6 – Segna un paio di triple importanti per non far scappare Milano ma poi esce gradualmente di scena

Iffe Lundberg, voto 8 – Protagonista assoluto. Si fa trovare pronto segnando 19 punti in uscita dalla panchina e la tripla che a 20” dalla fine manda ko Milano.

Alessandro Pajola, voto 6,5 – Elemento decisivo nella fase difensiva.

Jaleen Smith, voto 6 – Quando entra in campo non sfigura e aiuta a mantenere l’ordine nel sistema.

Ognjen Dobric, voto 7.5 – E’ colui che gira l’inerzia del match nel secondo quarto. Grinta e canestri di grandissimo peso specifico.

Bruno Mascolo, voto – SV

Devontae Cacok, voto 5.5 – Non riesce ad avere impatto contro i pari ruolo milanesi.

Toko Shengelia, voto 7.5 – Nell’emergenza totale sotto le plance si comporta da totem imprescindibile. Energia, grinta e difesa.

Daniel Hackett, voto, 7 – Dopo un primo tempo passato a fare il lavoro sporco in difesa, si prende il suo momento di gloria con 8 punti ravvicinati che aiutano la corsa della Segafredo

Bryant Dunston, voto 6 – Esperienza e leadership per i compagni. Si vede poco ma si sente parecchio.

Awudu Abass, voto 7 – Segna 11 dei suoi 14 punti nel primo tempo e aiuta non poco la Segafredo.

EA7 Emporio Armani Milano

Maodo Lo, voto 5.5 – In regia è forse troppo solo ma anche quest’oggi non riesce ad incidere.

Alex Poythress, voto 5 – Con la Virtus in emergenza lunghi viene inspiegabilmente chiamato in causa soltanto per meno di 5’.

Giordano Bortolani – SV

Stefano Tonut, voto 5.5 – Gioca 13 minuti in cui non riesce a prendere le misure della difesa bianconera.

Nicolò Melli, voto 5 – Da qualche tempo non riesce ad incidere come fatto in passato. Commette falli e non riescea mettere in difficoltà i pari ruolo virtussini. La sua solidità e le sue giocate d’esperienza servono come il pane a Milano

Giampaolo Ricci, voto 5 – Prova incolore

Diego Flaccadori, voto 5.5 – Cerca di dare ordine in regia ma non incide in fase realizzativa.

Devon Hall, voto 5 – Sembra lontano parente dell’Hall visto fino all’anno scorso. Si ricava un ruolo marginale, non incidendo LundbergùLunin difesa e si prende poche responsabilità in attacco.

Shavon Shields, voto 6.5 – Tra gli ultimi a mollare in casa biancorossa, ma spesso è troppo solo

Nikola Mirotic, voto 6.5 – Segna due triple pesanti nel finale e chiude con 16 punti. Prova sufficiente ma da lui ci si aspetta di più.