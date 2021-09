Eurolega: Wilbekin trascina il Maccabi alla vittoria, il Bayern cade in volata in Israele

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV – BAYERN MUNCHEN 69-68

(25-18; 15-14; 14-26; 15-10)

Di fronte ad una Menora Mivtachim Arena senza limitazioni di capienza, il Maccabi Tel Aviv di coach Sfairopoulos fa il suo esordio in Eurolega, di fronte si trova il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri, che la passata stagione ha terminato la corsa europea nella serie di playoff contro l’Olimpia Milano.

James Nunnally, una della facce nuove del Maccabi, segna la prima tripla per i padroni di casa, mentre per gli ospiti è Walden il più caldo in avvio: un parziale di 19-2 per i gialloblu guidati dal solito Wilbekin fissa il primo strappo della gara a cavallo tra i primi due quarti. I padroni di casa salgono fino al +17 (37-20), ma il Bayern è duro a morire e con i canestri di Thomas e Sisko si rifà sotto: all’intervallo il Maccabi conduce 40-32.

Due triple di Weiler-Babb ed i canestri di un indiavolato Deshaun Thomas riportano incredibilmente il Bayern avanti nel punteggio in avvio di terzo quarto: il Maccabi prova a reagire con Williams e Nunnally ma Rubit chiude il quarto con 6 punti filati per il 54-58 Bayern.

Le squadre faticano molto a trovare il canestro nel quarto periodo, ma Wilbekin prende per mano i suoi negli ultimi 5 minuti: due triple consecutive dell’americano riportano la gara in parità e verso un finale punto a punto, con Wilbekin che segna i due liberi decisivi e Hillard fallisce il tiro della vittoria.

MACCABI: Wilbekin 28, DiBartolomeo 8.

BAYERN: Thomas 15, Walden 14, Hunter 11, Rubit 10.

