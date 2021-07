EuroLega – Zenit San Pietroburgo, preso Shabazz Napier

Spread the love











Grande colpo di mercato dello Zenit San Pietroburgo che ha ingaggiato Shabazz Napier.

La squadra russa, reduce da una sorprendente stagione in EuroLega, proverà a riconfermarsi nonostante l’addio della stella Kevin Pangos. Per questo motivo lo Zenit ha firmato Napier, alla prima esperienza europea della sua carriera.

📝 Please, Welcome!

Shabazz Napier is Our New Player.https://t.co/0segM6PUbC pic.twitter.com/12wXCBqFRL — Basketball club Zenit (@zenitbasket) July 19, 2021

All’ex giocatore di UConn, campione NCAA nel 2011 e nel 2014, la squadra di San Pietroburgo metterà in mano le chiavi dell’attacco. Il ruolo di Napier, perciò, andrà a ricalcare in tutto e per tutto quello che svolgeva Pangos. L’unica incognita è legata alla stagione di inattività del giocatore che non scende in campo dall’Agosto del 2020, quando è scaduto il suo contratto con gli Washington Wizards.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.