Europa, scommesse e modello calcio: le nuove sfide della NBA di Adam Silver

Il commissioner della NBA, Adam Silver, ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. Nella chiacchierata con Flavio Vanetti, il CEO della lega americana ha fatto il punto sui conti dopo in epoca pandemica, parlando anche dei programmi di sviluppo e delle prospettive di espansione all’estero.

“Ero fiducioso sul pieno recupero della NBA dopo lo stop per il Covid – ha dichiarato Sterna -, abbiamo dovuto cambiare il modo di operare ma abbiamo una prospettiva di ricavi record, oltre 10 miliardi di dollari. Ovviamente molto dipenderà dall’evoluzione del Covid”.

Legalizzare le scommesse aiuterebbe a coinvolgere di più i tifosi, oltre a rendere le cose molto più trasparenti. Spero che negli Stati Uniti venga creata una struttura federale per avere un approccio uniforme a questo aspetto. Poi dovremo rivolgere di più il nostro business al consumatore usando la “tecnologia aumentata” per offrire una esperienza più personalizzata e interattiva.

Ci sono opportunità di crescita enormi fuori dagli Stati Uniti, per sfruttarle dovremo guardare all’esperienza del calcio. Collaboriamo da anni con la FIBA e la lega africana creata insieme è destinata a svilupparsi. In Europa abbiamo accolto volentieri l’idea di un tavolo congiunto anche con l’EuroLega, non vogliamo invadere il Vecchio Continente ma lavorare insieme per migliorarne il sistema cestistico.