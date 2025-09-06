Europe Cup 3×3, l’Italia di Della Valle ai quarti

Roberto CaporilliLascia un Commento su Europe Cup 3×3, l’Italia di Della Valle ai quarti

A Copenaghen ha preso il via la decima edizione della FIBA ​​3×3 Europe Cup, che si gioca dal 5 al 7 settembre ed è trasmessa in diretta sul canale YouTube FIBA ​​3×3. In campo 24 squadre, 12 maschili e 12 femminili.

Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nella Pool A. Dopo il successo sulla Svizzera (23-20 all’overtime) la squadra allenata da coach Negri è stata superata 21-15 dalla Serbia: gli Azzurri hanno chiuso il girone al secondo posto e si sono qualificati per il Quarto di finale, che si giocherà domenica alle 13.50 con i Paesi Bassi.

All’esordio gli Azzurri hanno superato 23-20 la Svizzera all’overtime al termine di una partita emozionante e combattutissima. L’Italia ha toccato anche il +8 sul 18-10 ma poi ha dovuto subire la rimonta dei vice-Campioni del mondo, bravi a portarsi sul 18-19. Nel momento più difficile la squadra allenata da Claudio Negri ha stretto i denti, trovando i punti della vittoria con la schiacciata di Gaspardo e poi col canestro dall’angolo di Amedeo Della Valle.

Nel secondo impegno, la Serbia ha provato a scappare via in diverse occasioni ma per diverse minuti gli Azzurri hanno giocato alla pari (12-10) contro una delle formazioni più forti del mondo.

Italia-Svizzera 23-20 dts
Italia: Della Valle 7, Fumagalli, Gaspardo 10, Masciarelli 5.

Italia-Serbia 15-21
Italia: Della Valle 6, Fumagalli 3, Gaspardo 4, Masciarelli 2.

Classifica: Serbia 3-0, Italia 1-1, Svizzera 0-2.

Per la prima volta gioca una competizione 3×3 Amedeo Della Valle, che compone la squadra Azzurra allenata da Claudio Negri insieme a Carlo Fumagalli, Dario Masciarelli e Raphael Gaspardo.

 

Ufficio Stampa FIP

[Foto: FIBA]

