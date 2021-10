Europe Cup: Reggio Emilia cede nel finale contro Saratov

Avtodor Saratov 91 – UnaHotels Reggio Emilia 84

(23-18; 16-21; 22-23; 30-22)

La UnaHotels Reggio Emilia non riesce nell’impresa di vincere sul campo dell’Avtodor Saratov nella seconda giornata di FIBA Europe Cup.

I biancorossi se la giocano alla pari per 35 minuti e anzi mettono spesso il naso davanti. In realtà gli italiani toccano pure il +7 in un paio di occasioni ma non riescono mai ad allungare definitivamente. Nel corso del terzo periodo i russi si riprendono in mano il pallino del gioco e negli ultimi cinque minuti piazzano il break che consegna loro la vittoria.

TABELLINI

AVTODOR SARATOV: Funderburk 9, Phranauskis, Sakic 21, Chery 21, Petenev ne, Minchenko ne, Kvitkokikh 2, Kolesnikov, Scrubb 16, Sergeev, Jarret 12, Johnson 10. Allenatore: Kojkovic.

REGGIO EMILIA: Thompson 7, Hopkins 9, Candi 7, Baldi Rossi 2, Strautins 18, Crawford 11, Colombo ne, Cinciarini 7, Johnson 5, Olisevicius 15, Bonacini ne, Diouf 3. Allenatore: Caja