Europei di basket, dove vedere in tv e in streaming tutte le partite dell’Italia

Conto alla rovescia quasi esaurito per l’Italia che si appresta a iniziare gli Europei di basket. Ampia copertura per seguire le partite dell’Italbasket in tv e in streaming.
Gli Azzurri giocheranno a Cipro nel Girone C con i padroni di casa, Spagna, Georgia, Grecia e Bosnia. Tutte le partite dell’Italia saranno visibili in tv gratuitamente su Rai Due e in pay per view su Sky Sport Basket (che proporrà anche altre partite). L’evento sarà trasmesso anche in streaming su Now e su DAZN.
Questo il calendario dell’Italia:
- Giovedì 28 Agosto – 20:30 vs Grecia
- Sabato 30 Agosto – 14:00 vs Georgia
- Domenica 31 Agosto – 20:30 vs Bosnia Erzegovina
- Martedì 2 Settembre – 20:30 vs Spagna
- Giovedì 4 Settembre – 17:15 vs Cipro
Il conto alla rovescia è quasi finito ⏳
Il calendario è pronto, noi pure: tra 2 giorni inizia il nostro #EuroBasket 🥹
Tutti sintonizzati su Rai 2, DAZN, Sky Sport Basket e NOW 📺#Italbasket pic.twitter.com/n6tgN1CR77
— Italbasket (@Italbasket) August 26, 2025
Le prime quattro di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà a Riga.
