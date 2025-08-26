Europei di basket, dove vedere in tv e in streaming tutte le partite dell’Italia

Conto alla rovescia quasi esaurito per l’Italia che si appresta a iniziare gli Europei di basket. Ampia copertura per seguire le partite dell’Italbasket in tv e in streaming.

Gli Azzurri giocheranno a Cipro nel Girone C con i padroni di casa, Spagna, Georgia, Grecia e Bosnia. Tutte le partite dell’Italia saranno visibili in tv gratuitamente su Rai Due e in pay per view su Sky Sport Basket (che proporrà anche altre partite). L’evento sarà trasmesso anche in streaming su Now e su DAZN.

Questo il calendario dell’Italia:

Giovedì 28 Agosto – 20:30 vs Grecia

Sabato 30 Agosto – 14:00 vs Georgia

Domenica 31 Agosto – 20:30 vs Bosnia Erzegovina

Martedì 2 Settembre – 20:30 vs Spagna

Giovedì 4 Settembre – 17:15 vs Cipro

Le prime quattro di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà a Riga.