Europei Femminili – IMPRESA Italia: Turchia battuta, è semifinale

Italia 76 – Turchia 74

(20-17, 11-18, 19-15, 18-18, 8-6)

L‘Italia è in semifinale agli Europei di basket femminili, dopo la vittoria al supplementare con la Turchia.

Autentica impresa per le azzurre al termine di una gara palpitante. Match sempre in equilibrio, l’Italia sembra riuscire a prenderselo nel finale con il suo marchio di fabbrica in questo torneo, la difesa asfissiante. Le ragazze di Capobianco però sprecano malamente nel finale con lo 0/2 in lunetta di Keys, la persa sanguinosa di Verona (fin lì migliore delle nostre) a centrocampo e infine la palla buttata via dalla stessa Keys sulla rimessa a 5″ dalla fine, sul +2. Allo scadere Uzun punisce l’Italia e regala il supplementare alla sua squadra.

Nell’overtime è sfida a distanza proprio fra Uzun e Cubaj che segna 6 punti di forza e tecnica, facendo pagare a coach Memnun la scelta (abbastanza cervellotica) di rinunciare al totem McCowan per larga parte del supplementare. Il canestro decisivo lo segna Zandalasini che a 17″ dalla fine danza sul perno e riscatta una partita molto complicata. La Turchia costruisce ancora un altro buonissimo tiro ma la tripla della vittoria di Fitik non va e fa scattare la festa azzurra.

Italia che torna in semifinale a un Europeo femminile a 30 anni dall’ultima volta, conquistando anche il pass per il pre-Mondiale. Le azzurre proveranno a prolungare il sogno contro il Belgio o la Germania che si affronteranno domani.

TABELLINI

Italia: Keys 12, Pasa 5, Verona 12 (7 ass), Zandalasini 14, Pan 4, Cubaj 16 (7 rimb), Madera, Santucci 2, Fassina 3, Andre 8, Spreafico, Trimboli. Coach: Capobianco.

Turchia: Istanbulluoglu n.e., Uzun 20 (5 ass), Cakir 9, Fitik 7, McCowan 16 (8 rimb), Bilgic n.e., Onar 8 (5 ass), Bayram 6, Senyurek 8 (11 rimb), Atas n.e., Ural n.e. Erdogan. Coach: Memnun

STATISTICHE COMPLETE