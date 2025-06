Europei femminili – Le Azzurre rimontano ma si fanno beffare sul più bello, Belgio in finale

Si infrangono in semifinale i sogni dell’Italbasket ad EuroBasket Women 2025: le Azzurre sono state sconfitte 64-66 dal Belgio, che in finale affronterà la Spagna (la quale nel pomeriggio aveva battuto di un solo punto la Francia). La squadra di Capobianco, che aveva riportato l’Italia in semifinale all’Europeo per la prima volta dal 1995, ha iniziato con la solita energia: al 4-0 di Costanza Verona sono seguiti in canestri di Zandalasini e Cubaj per il 20-17 al 10′. Nel secondo periodo le Azzurre si sono mantenute in testa di misura fino agli ultimi 4′: prima dell’intervallo il Belgio ha infatti piazzato un break di 1-11 per il 33-40 di metà gara.

Nel terzo quarto il Belgio ha continuato a macinare, raggiungendo anche il +14 mentre l’Italia faticava a trovare punti, realizzando alla fine solo due canestri dal campo in tutta la frazione. Arrivate sotto 43-57 al 30′, le Azzurre hanno cambiato completamente volto nel quarto periodo, aperto con un parziale di 17-0. Sul 60-57 il Belgio ha trovato la forza di reagire e tornare momentaneamente avanti. A 28” dalla fine Fassina ha recuperato palla, andando a segnare in contropiede i punti del 64-62 e costringendo le avversarie al timeout. Il canestro che è valso la partita è stata però la tripla di Delaere dall’angolo per il 64-65. Dopo un timeout di Capobianco la palla è finita a Verona, che però si è infranta sul ferro dando alle belghe la possibilità di mettere in ghiaccio la gara ai liberi: Linskens ha segnato il primo e sbagliato volontariamente il secondo, impedendo alle Azzurre di fare un ultimo tentativo per ribaltarla.

Foto: FIBA