Europei femminili, le Azzurre sfidano la Turchia in diretta su Rai 2

Alle 19.30 di oggi, 24 giugno, l’Italbasket femminile del CT Capobianco scenderà in campo al Pireo, ad Atene, nei quarti di finale di EuroBasket Women contro la Turchia. La partita, che potrebbe regalare alle Azzurre la prima semifinale del torneo dal 1995, sarà per l’occasione trasmessa in diretta anche su Rai 2.

Il sodalizio tra FIP e Rai è infatti ormai strettissimo: il mese scorso Petrucci aveva annunciato che le partite della Nazionale sarebbero state trasmesse in chiaro dall’emittente pubblica, dando l’occasione a decine di migliaia di appassionati di seguire gli Azzurri gratuitamente.

L’Italbasket femminile ha chiuso il suo girone a punteggio pieno, vincendo contro Serbia, Slovenia e Lituania e incrociandosi così con la Turchia, seconda nel suo girone dietro la Francia (record di 2-1).

Foto: FIBA