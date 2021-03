Europei Femminili, sorteggiati i gironi: ecco le avversarie delle Azzurre

Serbia, Montenegro e Grecia. Saranno queste le avversarie della Nazionale Femminile al prossimo EuroBasket Women 2021, che si giocherà a Valencia (Spagna) e Strasburgo (Francia) dal 17 al 27 giugno.

Il sorteggio che si è tenuto questa mattina ha inserito l’Italia nel gruppo B, che si giocherà a Valencia. L’esordio il 17 giugno con la Serbia, il giorno dopo si torna in campo per affrontare il Montenegro e il 20 l’ultimo impegno del girone con la Grecia. Gli orari delle partite saranno resi noti nelle prossime settimane.

La formula dell’Europeo prevede che le prime classificate dei quattro gruppi accedano direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si affrontino in uno spareggio che vale l’accesso alle prime otto.

Nel nostro caso le Azzurre incrocerebbero il girone A, che include Spagna, Slovacchia, Bielorussia e Svezia. La fase finale della competizione si giocherà tutta a Valencia.

Le prime sei classificate dell’EuroBasket Women 2021 accederanno al torneo pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022 e che qualifica per il Mondiale in programma a Sydney (Australia) dal 22 settembre all’1 ottobre 2022.

Questo il commento di coach Lino Lardo: “Affrontiamo un Europeo di altissimo livello, ci sono squadre competitive in ogni fascia. Il sorteggio ci poteva andare molto peggio, anche l’eventuale incrocio con una formazione del girone A sulla carta è difficile ma non impossibile. Indipendentemente dagli avversari che sfideremo, dovremo farci trovare pronti e arrivare a Valencia al massimo della condizione. Come nelle due bolle di Riga e Istanbul, la nostra identità in campo sarà determinante per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Il calendario del girone B

17 giugno

Italia-Serbia

Montenegro-Grecia

18 giugno

Italia-Montenegro

Serbia-Grecia

20 giugno

Italia-Grecia

Montenegro-Serbia

21 giugno

Spareggi

23 giugno

Quarti di finale

26 giugno

Semifinali

27 giugno

Finali

I precedenti con le nostre avversarie

Grecia: 23 gare (14 vinte, 9 perse)

L’ultima sfida: 3 giugno 2017, Amichevole, Roma, Italia-Grecia 70-59

Montenegro: 4 partite (3 vinte, 1 persa)

L’ultima sfida: 23 novembre 2016, EuroBasket Women 2017 Qualifiers, Podgorica (Montenegro), Montenegro-Italia 66-57

Serbia: 6 partite (2 vinte, 4 perse)

L’ultima sfida: 26 giugno 2013, EuroBasket Women 2013, Orchies (Francia). Serbia-Italia 85-79

Tutti i gironi

Girone A

Spagna, Svezia, Bielorussia, Slovacchia

Girone B

Serbia, Italia, Montenegro, Grecia

Girone C

Belgio, Slovenia, Turchia, Bosnia Erzegovina

Girone D

Francia, Russia, Repubblica Ceca, Croazia

