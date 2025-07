Europei Under 20: chi sono e dove giocheranno gli Azzurri Campioni d’Europa

La Nazionale Under 20 italiana ha conquistato l’oro europeo. Nonostante un percorso complicato dagli infortuni, gli Azzurri hanno saputo superare avversari del calibro di Israele, Serbia e Lituania per salire sul gradino più alto del podio.

Vediamo chi sono, dove giocano e soprattutto dove andranno nella prossima stagione i protagonisti di questa splendida impresa.

Mattia De Martin (Vanoli Cremona) 2005 – Ala. Nella scorsa stagione ha giocato da fuoriquota in Under 19 Eccellenza, trascinando la sua squadra alle Finali Nazionali con oltre 21 punti di media a partita. Era nel roster della Serie A, con cui ha esordito nell’ultima giornata e ha trovato spazio in B Interregionale con la Sansebasket (11 punti a partita). Era il suo primo anno a Cremona, dove dovrebbe rimanere, anche per recuperare dall’infortunio subito in semifinale. Aveva svolto la trafila giovanile con Bergamo, intervallata da un anno a Bassano.

Stefano Trucchetti (Banco di Sardegna Sassari) 2006 – Playmaker. Sardo doc, da ragazzino faceva registrare medie da capogiro (high di 92) nei campionati regionali e così a 14 anni si è trasferito a Desio. Nel 2023 è passato a Borgomanero, lo scorso anno è approdato alla Dinamo con cui ha racimolato qualche presenza fra LBA e Europe Cup, oltre a giocare l’ultima parte di stagione (a 24 di media) con la Torres in C. Il prossimo anno per lui dovrebbe esserci l’A2 con Pesaro.

Elisée Assui (Openjobmetis Varese) 2006 – Guardia. Uno dei pochi azzurri ad avere una buona esperienza in Serie A. Cresciuto a Varese, aggregato alla prima squadra da inizio anno, ha trovato man mano più spazio fino a giocare quasi tutto il girone di ritorno da titolare, chiudendo la stagione con 4 punti di media. Ha giocato anche in B Interregionale con Campus viaggiando a 23 punti per gara. I varesini lo hanno blindato, puntando forte su di lui per il futuro.

Leonardo Valesin (Logiman Crema) 2006 – Guardia. Cresciuto a Bassano, ha già tre stagioni alle spalle con buon minutaggio in B. Prima a Ruvo di Puglia, poi a Treviglio e lo scorso anno a Crema, dove ha chiuso in doppia cifra di media. Nella prossima stagione resterà in B, nell’ambiziosa Assigeco Piacenza.

David Torresani (Nutribullet Treviso) 2005 – Playmaker. Nato in Lombardia, ha giocato da piccolissimo nel minibasket Olimpia, poi si è trasferito in Lussemburgo con la famiglia e Treviso l’ha preso a 14 anni. Tutta la trafila giovanile con TVB fino all’approdo in prima squadra, in cui quest’anno ha giostrato da cambio del play. Per lui nella prossima stagione si prospetta un ruolo ancora più importante.

Charles Atamah (Orange1 Bassano) 2006 – Centro. Partito da Prato, dove ha iniziato a giocare solamente alle medie, dopo pochi anni Bassano l’ha notato e ha scommesso sul suo fisico. Adesso è capitano dell’Under 19 che ha clamorosamente mancato l’approdo alle Finali Nazionali. In estate si è rifatto alla grande con l’Italbasket.

Theo Airhienbuwa (Tezenis Verona) 2006 – Guardia. Cresciuto a Verona, quest’anno ha trovato spazio nelle rotazioni in A2 con 3 punti di media a partita in 7 minuti di utilizzo. In Under 19 Eccellenza 17 punti per gara e l’approdo alle Finali Nazionali. Inizialmente aveva scelto il college USA di Tulsa, poi ha ricevuto la proposta pluriennale di Trento, con cui aveva già giocato la Next Gen.

Leonardo Marangon (Gesteco Cividale del Friuli) 2005 – Ala. Quest’anno ha giocato circa 20 minuti di media con oltre 5 punti a partite a Cividale in A2, migliorando l’esperienza della stagione precedente. Prima si era già messo in mostra con i grandi a buon livello, con due ottimi stagioni in B alla Virtus Padova. Fino all’Under 17 era di Vigodarzere. Con le Eagles il prossimo anno avrà un ruolo ancora più importante.

Pietro Iannuzzi (Reyer Venezia) 2006 – Guardia. Prodotto del vivaio di Venezia, ha assaggiato la prima squadra già da diverse stagioni, trovando i primi minuti ma sempre con un ruolo da “aggregato”. In Under 19 una stagione da 18 punti di media. Chissà che il prossimo anno non possa fare esperienza in una squadra di B o A2.

Giacomo Zanetti (Tav Treviglio) 2005 – Centro. Cresciuto settore giovanile di Cremona, ha poi giocato un anno al College Borgomanero fra Under 19 e B Interregionale. Nell’ultima stagione a Treviglio con un buon minutaggio e oltre 8 punti di media a partita. Per la prossima stagione si prospettano ancora più responsabilità.

Francesco Ferrari (Gesteco Cividale del Friuli) 2005 – Ala. A Cividale ha trovato ampio spazio con oltre 21 minuti e quasi 9 punti di media. Era la sua prima stagione da senior, prima un percorso giovanile di primissimo piano con College Borgomanero. Il prossimo anno resterà in Friuli con un posto nello starting five.

Osawaru Andrew Osasuyi (College Basketball) 2006 – Centro. Anche lui settore giovanile del College, quest’anno Under 19 (11,7 punti a partite) e B Interregionale (9,8).

Coach Alessandro Rossi – (Real Sebastiani Rieti). Rientra di diritto nella nidiata d’oro dei giovani allenatori italiani. A soli 42 anni vanta già una promozione in Serie A, dove però ha allenato finora solamente sei partite. Ne aggiungerà altre a partire dalla prossima stagione, la prima a Treviso, dove ritroverà Torresani. Nella sua carriera anni da assistente a Napoli e poi a Rieti, in seguito il posto da head coach della NPC in A2, la promozione con Scafati e altre due ottime annate di nuovo a Rieti, con la Sebastiani. E ora la svolta della sua carriera, grazie a un gioco organizzato alla perfezione in difesa e capace di dare ampio spazio alle scelte dei giocatori nella metà campo offensiva.

Ass. Coach Nazareno Lombardi (Logiman Crema). Una vita nel femminile, arrivando anche in A1 con il Geas e con diverse esperienze da assistente di varie selezioni azzurre, sia giovanili sia senior. Da alcuni anni è passato al maschile in B con Bergamo, Brianza e Crema, oltre che nello staff dell’Under 20. A breve lascerà la Lombardia per fare da vice a Demis Cavina a Verona, in A2.

Ass. Coach Francesco Nanni (Pall. Trieste). Ha iniziato a Forlì per poi incontrare Rossi a Scafati nel 2021, dal 2023 è a Trieste con cui ha già conquistato una promozione in Serie A al fianco di Jamion Christian. Resterà nello staff dei giuliani anche nelle prossime stagioni.

[Foto: FIBA]