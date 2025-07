Europei Under 20, FOLLE RIMONTA dell’Italia: Israele ribaltata, Azzurri in semifinale

Israele 80 – Italia 89

(24-24, 28-15, 18-25, 9-25)

Autentica impresa dell’Italia Under 20 che ribalta la gara con Israele e stacca il pass per la semifinale degli Europei.

Azzurri che faticano nella prima metà di gara, specialmente nel secondo quarto. Israele ci fa male con il pick and roll mentre dall’altra parte gli italiani pasticciano molto in attacco, ritrovandosi sotto di 14 a metà partita (53-39) nonostante un evidente vantaggio in termini di atletismo.

In avvio di ripresa l’Italbasket scivola addirittura a -19 ma riesce ad alzare l’intensità della difesa e a sbloccarsi dall’arco. I ragazzi di Rossi ci credono sul -7 all’ultimo riposo. Marangon e Assui firmano il pari, poi le triple in sequenza di Torresani e Trucchetti, insieme alla presenza di Osasuyi nel pitturato, spingono avanti l’Italia. La differenza però la fa la metà campo difensiva, con Israele tenuta senza canestri su azione negli ultimi 8′ di partita.

Sabato la semifinale contro la vincente di Spagna – Serbia.

TABELLINI

Israele: Belaga 6, Dragushanckie, Sharon 8, Michaeli 21, Vitlem 8, Mayer 18, Doron 9, Abouloff n.e., Filonenko 8, Sela 2, Cohen n.e., Avneri. Coach: Avrahami.

Italia: De Martin 5, Trucchetti 12, Assui 22, Valesin n.e., Torresani 14, Airhienbuwa n.e., Marangon 8, Iannuzzi 5, Zanetti, Ferrari 11, Osasuyi 8. Coach: Rossi.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA