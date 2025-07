Europei Under 20, Italia ko con la Germania

Battuta d’arresto per la Nazionale Under 20 all’Europeo di categoria. Dopo il buon esordio contro il Belgio, gli Azzurri di coach Rossi cedono alla Germania col punteggio di 67-71 dopo aver giocato una buona gara per 30 minuti. Il parziale di 12-25 subito nell’ultima frazione ha fatto la differenza.

Gli Azzurri dovranno ora battere l’Ucraina (lunedì 14 luglio, ore 19.30 italiane) per chiudere al meglio possibile il girone ed attendere la rivale degli ottavi (proveniente dal Gruppo D).

In serata, Belgio-Ucraina 65-55.

Per la seconda partita consecutiva, il miglior marcatore italiano è stato Francesco Ferrari (in foto) con 14 punti (per lui anche 6 rimbalzi). In doppia cifra anche Leonardo Marangon con 11.

I tabellini

Italia-Germania 67-71 (12-16, 17-16, 26-14, 12-25)

Italia: De Martin*, Trucchetti 5, Assui* 7, Valesin 4, Torresani* 9, Atamah 2, Airhienbuwa 5, Marangon 11, Iannuzzi 3, Zanetti 5, Ferrari* 14, Osasuyi* 2. All: Rossi

Germania: Edigin 2, Schroeder, Feneberg 6, Grey* 6, Bonga, Buhner 1, Modic 4, Defty* 11, Trettin* 2, Falkenthal* 2, Kalu* 20, Krupnikas 17. All: Heldrmania: Edigin, Schroeder, Feneberg, Grey*, Bonga, Buhner, Modic, Defty*, Trettin*, Falkenthal*, Kalu*, Krupnikas. All: Held

Ufficio Stampa FIP