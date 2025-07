Europei Under 20, l’Italia schianta l’Islanda e vola ai quarti: ci sarà Israele

Italia-Islanda 101-58

(19-17, 31-11, 21-14, 30-16)

La Nazionale Under 20 torna ai Quarti di finale di un Europeo di categoria dopo 7 anni. Gli Azzurri di coach Alessandro Rossi hanno battuto l’Islanda 101–58 negli Ottavi di finale e giocheranno contro Israele giovedì 17 luglio (ore 12.00 italiane, live YouTube) per l’accesso alla semifinale.

Se contro l’Ucraina la frazione turbo era stata la prima, contro gli islandesi la fuga avviene nel secondo quarto con un 31-11 che non ammette repliche. Con il 21-14 del terzo, poi, il divario nella parte centrale del match sale a 52-25. 30 punti anche negli ultimi 10 minuti per superare quota 100 punti.

I migliori marcatori Azzurri sono stati Mattia De Martin, Francesco Ferrari ed Elisee Assui con 14 punti. Doppia doppia per Osasuyi (13 punti e 12 rimbalzi). In doppia cifra anche Zanetti e Torresani con 10.

TABELLINI

Italia: De Martin 14, Trucchetti 4, Assui* 14, Valesin ne, Torresani* 10, Atamah 9, Airhienbuwa ne, Marangon* 4, Iannuzzi 9, Zanetti 10, Ferrari* 14, Osasuyi* 13. All: Rossi

Islanda: Jonasson 4, Thomasson, Bragason 2, Thorbergsson 9, Ludviksson* 8, Curtis* 11, Thrasterson* 2, V. Svavarsson, Arnarson* 8, Ingolfsson* 6, Sigurtharson 6, O. Svavarsson 2. All: Sigurdsson

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA

Ufficio Stampa FIP