Eurosport si scusa per i problemi tecnici: “Intervenuti il prima possibile”

Nel pomeriggio i Playoff LBA sono iniziati con problemi tecnici di entrambe le emittenti, Rai Sport ed Eurosport, che hanno reso impossibile seguire per intero Gara-1 tra Milano e Trento e quella tra Venezia e Sassari. Poco fa una delle due, Eurosport, si è scusata sui propri canali social per disservizio, dicendo di essere intervenuta il più tempestivamente possibile per risolverli.

Eurosport ha “perso” l’inizio di Milano-Trento. Il collegamento di Venezia-Sassari è invece saltato a 8′ dalla fine del quarto quarto per poi riprendere solo a pochi secondi dalla fine del supplementare.

Siamo molto amareggiati per l’inconveniente tecnico occorso oggi alla nostra piattaforma e ci scusiamo per il conseguente disservizio causato alla numerosa platea di appassionati del basket. Siamo intervenuti nel più breve tempo possibile e indagheremo con la massima scrupolosità per impedire che un simile evento possa in futuro ripetersi.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.