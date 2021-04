Evan Fournier parla della sua battaglia contro il COVID-19

Evan Fournier stava iniziando a trovare il suo ritmo con la sua nuova squadra, i Boston Celtics, prima che il COVID-19 lo fermasse.

Il francese è fuori servizio dal 4 aprile e ha perso le ultime otto gare della squadra. Dopo un’estenuante battaglia contro il virus, il 28enne è stato finalmente autorizzato a giocare contro i Brooklyn Nets al Barclays Center questa notte.

Fournier ha però ancora addosso gli effetti persistenti del COVID-19 e ha lottato nella sua prima partita. Fournier ha concluso con solo due punti, due rimbalzi, cinque assist, un recupero e una stoppata in 22 minuti nella sconfitta per 109 a 104 di Boston. Inoltre, ha sbagliato tutti i suoi sette tentativi dal campo.

Dopo la partita, l’allenatore dei Boston Celtics, Brad Stevens ha confermato che Fournier stava ancora riprendendo fiato dopo il suo lungo periodo di riposo forzato a causa del Coronavirus. Il coach di Beantown ha anche espresso la sua convinzione che il tiratore troverà il suo ritmo nel corso dei prossimi match ma al momento è ancora troppo presto per pensare che sia al top della forma.

Brad Stevens said Evan Fournier felt pretty winded out there after his long layoff. Stevens is pretty sure Fournier won’t have many shooting nights like that.

— Jay King (@ByJayKing) April 24, 2021