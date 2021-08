Evan Fournier, simpatico dissing “estetico” a Kevin Durant

Tanti anni fa, Evan Fournier era approdato in NBA con una folta chioma di capelli, persi quasi del tutto nel corso degli anni. La guardia francese, che in free agency ha firmato per i New York Knicks, è anche spesso preso in giro per la propria stempiatura e si è attirato nuovi sfottò chiedendo su Twitter quale fosse il miglior barbiere della Grande Mela. Tra questi anche quelli dell’ex compagno e amico Nikola Vucevic: “È finita, fratello. Devi arrenderti”.

It’s over bro. Give up — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) August 16, 2021

Ma lo stesso Fournier ha punzecchiato un avversario goliardicamente, rispondendo al commento di un hater. “Il nome completo del barbiere è Kevin Durant. Ha sede a Brooklyn. Ti ha già fatto un taglio a Tokyo, magari può farlo di nuovo?” ha scritto un utente, evidentemente tifoso dei Nets, riferendosi alla finale olimpica di un paio di settimane fa.

“Anche a lui serve un barbiere” la risposta di Fournier, a sottolineare come anche Durant nel corso degli anni abbia perso parecchi capelli. KD, che di solito non rifiuta mai una discussione su Twitter, per ora non ha ancora replicato.

He needs a barber too — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2021