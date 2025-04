Evan Mobley è il Difensore dell’Anno: battuti Draymond Green e Dyson Daniels

Il terzo premio individuale della stagione NBA 2024/25 è stato assegnato a Evan Mobley, eletto Difensore dell’Anno dopo una stagione straordinaria nella metà campo difensiva. Il lungo dei Cleveland Cavaliers ha ricevuto il maggior numero di voti da parte dei media, superando una concorrenza di altissimo livello.

The 2024-25 Kia NBA Defensive Player of the Year is… Evan Mobley!#NBAAwards | #KiaDPOY | @Kia pic.twitter.com/Xmg1a9Wpk3

— NBA (@NBA) April 24, 2025