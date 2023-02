F8, Bologna-Tortona, le pagelle: Virtus perfetta, non si salva nessuno nella Bertram

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

N. Mannion 6,5: Gioca gli ultimi cinque minuti di partita facendo buone scelte nonostante la pressione avversaria non fosse delle più tenaci visto l’esito della gara.

M. Belinelli 8: Al momento è l’MVP della manifestazione a mani bassissime. Nel primo tempo è, con Teodosic e Shengelia, quello che dà il via alla fuga bianconera a suon di triple e ruotando anche bene in difesa. Chiude con 20 punti in 19 minuti e 6/13 al tiro.

A. Pajola 7: Oltre alla solita, perfetta, applicazione difensiva è presente anche in attacco, prendendo fiducia da subito dopo aver segnato da oltre l’arco.

M. Jaiteh 7: I suoi stravincono e anche lui domina il duelli con i lunghi avversari.

T. Shengelia 8: Immarcabile per tutti i 19 minuti in cui è stato in campo: clinic in post basso contro i lunghi avversari.

D. Hackett 7,5: Ha il compito di bloccare Christon e ci riesce molto bene tenendo il play ex VL a soli 6 punti.

J. Mickey 7: Non è sicuramente il suo momento migliore, ma oggi sotto canestro ha dominato.

G. Camara 6,5: Stesso discorso di Mannion, Scariolo lo mette in campo negli ultimi minuti di gara e, aiutato dall’esito del match, tiene bene il campo su entrambi i lati.

K. Weems 7: Dopo che Teodosic, Toko e Beli hanno spianato la strada anche lui partecipa alla festa diventando protagonista giocando molto bene in post basso e segnando a ripetizione.

S. Ojeleye 7: Rientra dall’infortunio e tra triple e buone giocate difensive subito ricorda a tutti quanto sia importante.

M. Teodosic 7,5: Non sono tanto i 9 punti e 3 assist in 14 minuti, ma l’ordine in cabina di regia e anche la non banale l’applicazione difensiva per indirizzare subito il match sui binari giusti.

A. Abass 6,5: Vista la piega presa dalla partita Scariolo lo tiene in campo per quasi venti minuti dove si sbatte in difesa e sotto i tabelloni.

All. S. Scariolo 8: Nulla di negativo. Memori del brutto inizio contro Venezia i suoi hanno cominciato subito con le marce alte in difesa, mentre in attacco il talento dei singoli abbinato a un’ottima circolazione di palla ha fatto il resto.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA

S. Christon 5,5: La stragrande maggioranza dell’attacco della Bertram è passato dai suoi uno contro uno. Hackett, in difesa contro di lui, ha sicuramente avuto la meglio, ma rimane comunque uno dei pochissimi che è stato capace di costruire qualcosa. Come tutti i suoi compagni male in difesa.

L. Candi 5: Se in generale Tortona poteva fare poco contro questa versione della Virtus, altrettanto lui contro i piccoli di Scariolo.

R. Tavernelli 5,5: Uno dei meno peggio, alla fine prova a fare il suo nel 6 minuti in campo segnando anche da tre a partita già virtualmente finita.

A. Filloy 5: Così come Candi è letteralmente impotente di fronte ai piccoli virtussini.

L. Severini 5,5: L’impegno e la voglia con i quali, nonostante tutto, ha lottato su ogni pallone gli valgono mezzo voto in più, ma pesa il 2/7 da oltre l’arco.

D. Harper 5,5: Tecnicamente è il migliore dei suoi con 19 punti in 21 minuti, ma nove di questi sono arrivati nel terzo quarto la gara era già praticamente chiusa e altri 5 nel quarto periodo. Giudicando la sua prestazione quando c’era una parvenza di partita non si può arrivare alla sufficienza considerando anche il lavoro difensivo molto altalenante.

M. Daum 5: Annullato da Shengelia, mai veramente in partita.

T. Cain 5: Senza Radosevic è l’unico vero lungo della squadra e non è riuscito a far sentire la sua presenza sotto i tabelloni.

JP Macura 5: L’immagine della sua partita è quando nel terzo quarto Jaiteh gli prende il rimbalzo offensivo sulla testa, gli va via in un fazzoletto e schiaccia, con coach Ramondino che lo toglie subito dal campo e lui che e a testa bassa va in fondo alla panchina.

All. M. Ramondino 5: Sicuramente anche quest’anno contro la Virtus partivano da sfavoriti, ma per tutti i primi venti minuti i suoi non sono stati capaci nemmeno di abbozzare una reazione offensiva o difensiva, subendo in continuazione e, di fatto, sgretolandosi già dopo un tempo.