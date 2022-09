Fa tutto Nikola Jokic: contro Israele la Serbia rimane imbattuta

Israele – Serbia 78-89

(18-24, 20-26, 20-15, 20-24)

La Serbia prende subito le redini del match e dopo 5′ è avanti 5-15, Israele risponde con un break di 8-0 per rientrare in gara, anche se nel finale di quarto sale in cattedra Jokic che porta i suoi sul 18-24. Gli israeliani tornano sotto nel secondo periodo e passano addirittura in vantaggio con una tripla di Madar, la Serbia però risponde con un parziale di 0-12 e torna ampiamente avanti. Un canestro di Guduric chiude il primo tempo sul 38-50.

Nel terzo periodo Jokic fa di tutto tranne che segnare, permettendo ai suoi di mantenere un largo vantaggio: Avdija accorcia a fil di sirena da tre punti per il 58-65 al 30′. Micic si accende con 5 punti ad inizio quarto quarto, poi Jokic e un ottimo Jamaraz riportano la Serbia al +18 che chiude ogni discorso. Israele recupera qualche punto nel finale ma si deve arrendere 78-89.

Israele: Sorkin 11, Mekel 5, Avdija 14, Pnini, Madar 20, Menco 9, Zalmanson NE, Cohen 7, Levi 6, Ginat, Blatt 3, Zoosman 3.

Serbia: Davidovac NE, Kalinic 10, Lucic 7, Ristic, Jokic 29 (+11 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperi), Nedovic 6, Jagodic-Kuridza, Micic 19, Guduric 8, Jaramaz 10, Milutinov NE.