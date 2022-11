Facundo Campazzo lascerà Dallas: ritorno in EuroLega in vista?

I Dallas Mavericks hanno raggiunto un accordo per la firma di Kemba Walker.

A fargli spazio nel roster dovrebbe essere Facundo Campazzo, che qualche mese fa aveva firmato un contratto annuale da 1,8 milioni. Il playmaker argentino non ha trovato largo spazio finora e dovrebbe essere tagliato per lasciare il posto nel roster a Kemba Walker.

Per lui la concreta possibilità del ritorno in Europa, con diverse big di EuroLega che hanno già acceso i loro radar. Possibile anche un interessamento dell’Olimpia Milano.

The Dallas Mavericks plan to sign Kemba Walker and waive Facundo Campazzo, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2022