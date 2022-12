Facundo Campazzo non giocherà in EuroLega con la Stella Rossa

Almeno per il momento, Facundo Campazzo non potrà disputare l’EuroLega con la Stella Rossa. Sul club serbo pende infatti una sentenza di qualche settimana fa di EuroLeague, che aveva bloccato il mercato dei biancorossi per alcuni problemi nei conti. Nonostante Campazzo sia probabilmente la firma più importante a stagione in corso, la competizione non ha cambiato versione e per ora proibisce all’argentino di giocare.

Le cose potrebbero cambiare solo se la Stella Rossa invierà ad EuroLeague la prova di aver saldato tutti i propri debiti. Qualcosa che sicuramente il club si affretterà a fare visti i 4.4 milioni di euro che dovrà corrispondere a Campazzo in questa e nella prossima stagione. Per ora il playmaker potrà scendere in campo solo in Lega ABA, dove la Stella Rossa è prima con un record di 9-1.