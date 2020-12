Facundo Campazzo soprannominato “Spiderman”? Donovan Mitchell non apprezza

Negli ultimi giorni ha fatto il proprio esordio, in maglia Denver Nuggets, l’argentino Facundo Campazzo, arrivato dopo una lunga carriera in Europa soprattutto col Real Madrid. Il playmaker si sarebbe già guadagnato un soprannome da parte del compagno Jamal Murray: Spiderman, perché a suo dire, proprio come il famoso supereroe, sarebbe dappertutto.

E qui sono nati i “problemi”: Donovan Mitchell, che ha appreso la notizia, non è rimasto molto contento dal nickname di Campazzo, visto che lui stesso è sempre stato accostato a Spiderman e per questo motivo è soprannominato Spida Mitchell. La stella degli Utah Jazz, eliminata dagli scorsi Playoff proprio per mano di Murray, ha commentato con una eloquente Gif su Twitter la scelta relativa a Campazzo:

