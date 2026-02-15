Fallo CRIMINALE di Duncan Powell, tra Providence e St. John’s scoppia la maxi rissa: 6 espulsi

Clima rovente e finale nel caos in una gara di NCAA segnata da una rissa scoppiata a seguito di un durissimo fallo di Duncan Powell su Bryce Hopkins lanciato in contropiede, durante la partita tra St. John’s e Providence. L’episodio, avvenuto negli ultimi minuti di gioco, ha trasformato un confronto acceso in un vero parapiglia generale che ha richiesto l’intervento immediato di arbitri e staff tecnici e ha visto l’espulsione di 6 giocatori in totale.

L’episodio

Nel corso del secondo tempo, con il risultato ancora in equilibrio, Powell è intervenuto con decisione, da dietro, sull’avversario lanciato a canestro. Dalle immagini si vede come il giocatore di Providence “afferri” la testa di Hopkins, trascinandolo a terra mentre stava volando verso il ferro. La scena è stata ancor più controversa se si pensa che Hopkins fino all’anno scorso giocava per Providence (Powell invece era a Georgetown). Dopo la caduta del giocatore di St. John’s è arrivata l’immediata reazione dei compagni di squadra e si è scatenata una rissa che ha visto coinvolti tutti i giocatori e diversi membri degli staff nel tentativo di riportare la calma.

Dopo ben 19′ di interruzione e la revisione dell’azione al monitor, la terna arbitrale ha sanzionato Powell con un Flagrant Foul 2 e assegnato diversi falli tecnici. Providence ha visto espulso anche Jaylin Sellers, mentre per St. John’s sono stati estromessi dalla partita Dillon Mitchell, Ruben Prey, Sadiku Ibine Ayo e Kelvin Odih per aver lasciato il proprio posto in panchina e aver partecipato alla rissa.

La NCAA valuterà ora eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari. Le immagini dell’accaduto saranno esaminate per stabilire se vi siano stati comportamenti passibili di squalifica. “Non puoi lottare fisicamente oltre i limiti, ma non puoi nemmeno lasciare che i tuoi giocatori vengano picchiati…” ha dichiarato Rick Pitino, coach di St. John’s, in conferenza stampa.