Famosi giocatori di basket a caccia dei migliori bonus casinò? Scopriamo chi

Moltissime star dell’NBA sono appassionate di gioco d’azzardo e se, negli anni passati, molte di loro si recavano nei lussuosi casinò in giro per il mondo, più recentemente hanno scoperto il gambling online. Vediamo di chi stiamo parlando.

Il gambling in rete conquista tutti, anche le star dell’NBA che sono passate dall’essere assidue frequentatrici dei casinò più in voga alle piattaforme web o mobile. I bonus casinò ADM (ex AAMS), in Italia, mietono consensi incredibili e, in tutto il mondo, i migliori bonus casinò online fanno la differenza anche per chi, come i nostri amati cestisti, più che per vincere cifre miliardarie lo fa per puro divertimento. Va detto, infatti, che la convenienza dell’anonimato, del poter giocare sul proprio smartphone ovunque ci si trovi o in casa, rende tutto più accessibile e più privato. Vediamo, comunque insieme, i nomi dei giocatori NBA più famosi che si divertono a giocare anche fuori dal parquet.

Le stelle NBA che amano giocare d’azzardo

Tra le stelle più luminose del firmamento NBA che amano giocare online abbiamo Michael Jordan, il più famoso giocatore di tutti i tempi. La stella dei Chicago Bulls, tornato ai vecchi splendori con il successo della serie Netflix “The Last Dance”, è un assiduo frequentatore di casinò e sembra che i suoi giochi preferiti siano poker e roulette. Un vero giocatore semi-professionista, comunque. Sembra, infatti, che abbia speso milioni di dollari tra casinò online e i più famosi edifici americani.

Un altro nome, conosciutissimo, è quello di Charles Barkley, grande amico di Jordan e frequentatore dei casinò di Las Vegas. Sembra, anche in questo caso, che a Barkley piaccia giocare forte anche online e che, negli anni, abbia speso un bel po’ di soldi per questo suo hobby. J.R. Smith, altro leggendario giocatore di basket, è un grande appassionato di blackjack, poker e roulette così come Shawn Marion che ha unito il suo amore per il poker con la beneficenza organizzando tornei dedicati al tavolo verde che permettono di rimpolpare le finanze della sua associazione benefica.

Bonus benvenuto casinò online: un incentivo enorme

Se le stelle del basket hanno budget illimitati per potersi divertire ai tavoli da gioco, non è così per i comuni mortali. I giocatori, infatti, hanno un portafoglio risicato per giocare online e un bonus casinò online generoso è un incentivo enorme per decidere di giocare proprio su quella piattaforma. Lo sanno benissimo i bookmakers migliori che, negli ultimi anni, hanno molto lavorato sulle promozioni e che, vista la concorrenza, offrono tante tipologie di bonus differenti per i giocatori.

Questo permette, soprattutto se bonus di benvenuto, di poter giocare senza dover per forza intaccare il proprio conto gioco e consapevoli di avere una possibilità per poter imparare a giocare senza stress. Attenzione, però, ai termini e alle condizioni delle promozioni che variano di sito in sito e che possono essere sfavorevoli. D’altronde, visto che non siamo stelle del basket mondiale, è meglio perdere un po’ di tempo in più per leggere il regolamento invece di incappare in qualche brutta sorpresa e non poter ottenere il tanto agognato premio messo a disposizione dalle migliori piattaforme che possiamo trovare sul nostro territorio nazionale.