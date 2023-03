Famoso streamer gioca online con Luka Doncic ma non ci crede

Nel 2023 può anche capitare di ritrovarsi inconsapevolmente a giocare online con una star NBA come Luka Doncic.

E’ successo al famoso streamer M0xyy che si è ritrovato a sfidare lo sloveno su Overwatch 2 mentre trasmetteva in diretta sul suo canale Twitch. L’identità di Doncic è venuta fuori per caso, dato che stava giocando con lo pseudonimo Donatello. Moxyy gli ha chiesto se avesse qualche hobby, la star europea ha risposto che gioca a basket. Poi le domande sono proseguite e Doncic ha svelato di giocare nei Dallas Mavericks, “quelli veri”. Molti fan hanno invaso la chat “gridando” al nome della stella dei Mavs ma lo streamer ha voluto vederci chiaro e ha chiesto a Doncic alcune informazioni come la data di nascita e il nome della madre, per avere conferma della sua identità. Alla fine la proverbiale richiesta di autografo.

Ora il timore dei tifosi è che Doncic, in virtù dell’infortunio alla coscia sinistra, abbia molto più tempo per giocare a Overwatch. Una buona notizia per i suoi fan che utilizzano il videogioco che avranno più opportunità per “incontrarlo”, come successo a Moxyy.