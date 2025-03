Fanta-LBA, 21a giornata: analisi dei match e quintetto ideale!

Si entra nell’ultimo terzo di stagione regolare che decreterà le qualificazioni ai play-off e le retrocessioni.

Momento di serrare i ranghi e assestare equilibri, tirando le somme per raccogliere quanto si è seminato da Settembre ad oggi.

Il turno si apre con la sfida salvezza Cremona – Napoli, che ha già sapore di ultima spiaggia per i partenopei. Il suicidio sportivo di Domenica scorsa in casa contro Pistoia ha compromesso in tutto e per tutto le proiezioni di fine stagione e in caso di ulteriore sconfitta il team guidato da Valli sarebbe già con un piede in A2. Cremona è in crescita, ha disputato una buona performance sul difficile campo di Brescia e con l’arrivo di Semaj Christon è una squadra molto più pericolosa sul back-court.

Il pronostico va verso i padroni di casa. A parte il ritardo di condizione di Burns (N.E. a Brescia), non dovrebbero esserci assenze.

Venezia prosegue la sua corsa verso i play-off, non scontata nonostante la ripresa dopo un pessimo inizio di stagione. La vittoria all’O.T. contro Scafati è stata linfa vitale per la classifica e il morale dei lagunari e c’è l’occasione di mantenere la scia nella trasferta domenicale di Sassari. Dal canto loro, i sardi hanno disputato una stagione finora abbastanza anonima, condita da qualche buona prestazione sporadica ma senza mai convincere troppo: il rischio di essere risucchiati nella lotta salvezza è concreto qualora dovesse persistere questo andazzo. Venezia può tornare trionfante dall’isola con buone chance.

Pistoia naviga in acque leggermente più tranquille rispetto a settimana scorsa. Forrest e Kemp ad oggi restano aggregati in gruppo, così come Paschall e Cooke (autori entrambi di una gran prestazione a Napoli). Silins ha firmato al Lleida in Spagna, Christon si è accasato a Cremona, non pervenuto Mav. Rowan. Brescia è un rullo compressore da inizio campionato e salvo qualche fisiologica battuta d’arresto non si è mai fermata. Poeta, senza troppi patemi, porterà a casa due facili punti.

Jaylen Hands vince il ricorso e ci sarà contro Tortona. Varese, dunque, può contare sulla sua stella e si presenta in Piemonte per provare il colpaccio esterno dopo l’ottima prestazione a Trapani (sconfitta all’O.T.). Walter De Raffaele ha scacciato via le voci di un possibile esonero con la bellissima vittoria esterna a Trento (Justin Gorham 35 punti a referto); Varese pare aver percepito la delicatezza della situazione di classifica e capitan Alviti ha dichiarato che la squadra è rinvigorita dopo la pausa e gli ultimi ritocchi del roster. Intanto saluta il deludente Keifer Sykes (solo 6 partite giocate in 4 mesi) e J. Johnson. Pronostico pro-Tortona.

Milano si lecca le ferite e deve fare i conti con l’infortunio all’anca di Mirotic. In EL la partita è ancora aperta per i play-off ma servirà un finale in volata; in LBA non ci sono le condizioni per tirare i remi in barca e sentirsi tranquilli perché l’EA7 è appostata al 5° e rischia, in caso di sconfitta, di scivolare al 7°. Treviso è in calo ma è un’avversaria scomoda perché può esaltarsi in match senza pressioni particolari. I meneghini sono favoriti ma serve attenzione.

Reggiana – Trapani è forse la sfida più equilibrata della giornata. Torna al PalaBigi l’ex Galloway e vorrà sicuramente fare una gran partita. Reggio è una squadra spigolosa, in casa sempre ben performante; i siciliani in difficoltà rispetto all’inerzia di inizio stagione. Assente Alibegovic per squalifica, assenza importante per cui la Reggiana è favorita.

Trieste sente l’odore del sangue di Scafati. I friulani sono in fiducia e gustano un buon posizionamento play-off. I campani cercano punti salvezza. Un dato da rilevare è l’enorme quantità di partite perse sul finale per il club di Longobardi, vero tallone d’Achille di un roster tutto sommato dall’ottimo quoziente tecnico. Anche quì il pronostico è per i padroni di casa.

La Virtus Bologna ospita la pari-capolista Trento nel vero big match di giornata (Lunedì ore 20.00). All’andata finì 87-79 per i ragazzi di Galbiati e occhio dunque alla questione scontro diretto. Entrambe prenderanno parte ai playoff quasi certamente, ma il piazzamento ai vertici per guadagnarsi il fattore campo quest’anno non è per nulla scontato perché la lotta è serratissima e ci sono nel morso di 4 punti ben 6 squadre. Virtus Bologna leggermente favorita nei pronostici.

QUINTETTO BASE – Coach: Peppe Poeta

G1: Payton Willis (C)

G2: Markel Brown

A1: Justin Gorham

A2: Demetre Rivers

C1: Mfiondu Kabengele

P: Treier, Veronesi, Librizzi, Mezzanotte, Zampini.

