Fanta-LBA, 22a giornata: l’analisi dei match.

In LBA la lotta play-off e retrocessione è apertissima e ci prepariamo a un finale di stagione in volata.

La super-sfida Brescia – Milano apre le danze Sabato alle ore 20.00 e le aspettative sono altissime. L’impresa della Stark Arena da un lato lancia a mille il morale dei meneghini, dall’altro potrebbe lasciarsi dietro strascichi di affaticamento fisico. Capitan Della Valle, dal canto suo, è pronto ad esaltarsi davanti al pubblico amico. Le rotazioni di Messina saranno tutte da capire: forse si gestirà Mirotic, ma avrà campo Bolmaro, in un momento di forma straripante. Nessuna assenza per Poeta che recupera anche Ndour. Brescia vuole confermare il primato in classifica ed è favorita.

Kastritis inizierà a raccogliere i frutti di un lavoro che sembra ben avviato? L’occasione casalinga contro la Reggiana è da non fallire. Varese ha messo fuori rosa J. Johnson, mentre Justin Gray è fermo ai box. Tuttavia, l’impatto nel roster di Mitrou Long è stato ottimo: la squadra gira molto meglio, ha sfiorato i colpi esterni a Trapani e Tortona (entrambe perse all’O.T.), sembra vicina al punto di maturità. Per gli emiliani, Jamar Smith rinnova fino al 2026 ed è pronto ad abnegarsi nel finale di stagione. Varese è favorita nonostante la classifica veda Reggio molto più avanti.

Scafati è chiamata urgentemente a una vittoria in casa contro Tortona. In caso di sconfitta, nella prossima giornata il derby casalingo con Napoli peserà enormemente e Ramondino non vuole giocarla con tutta questa pressione. Tortona è nel limbo: un inizio di stagione ottimo è compromesso da risultati non soddisfacenti nelle ultime partite, mentre Venezia è risorta e insidia l’ottava posizione. Non andare ai playoff sarebbe un’enorme beffa per i leoni, che proseguono intanto il cammino in BCL. Pronostico: vittoria di Scafati.

Venezia affronta Cremona, tra le più insidiose dei bassifondi di classifica. L’avvento di Christon e la rinascita di Davis (profeta nella vittoria contro Napoli) lanciano i lombardi verso la luce della salvezza, formando con Willis un back-court di notevole caratura. Venezia è in ascesa, si è ricompattata vincendo due match delicatissimi sul finale a Scafati e Sassari, insegue la zona play-off praticamente mai raggiunta da inizio anno. L’eliminazione dall’Eurocup a Gran Canaria scotta: coach Spahija punta tutto sul campionato. I lagunari partono favoriti.

Napoli in ginocchio dopo le due sconfitte con Pistoia e Cremona ospita una Virtus Bologna che non vuole più fare sconti in campionato. Green è recuperato ma verrà molto gestito, considerando che il derby di settimana prossima a Scafati ha già il sapore di ultima spiaggia. Bologna non ha assenze, ma Ivanovic farà scelte di rotazione legate anche alle fatiche infra-settimanali di Eurolega. La Virtus è favorita, ma occhio all’orgoglio partenopeo.

Trento dovrebbe passeggiare in casa contro Pistoia. Divario tecnico enorme tra le due franchigie, aggravato ancor più dalla situazione di roster dei toscani, orfani di Silins, Christon e Rowan dopo il delicato momento societario di inizio Marzo. La vittoria di cuore a Napoli e il match “dignitoso” disputato in casa contro Brescia fanno presagire un finale di stagione orgoglioso per i rossi, anche se il destino sembra già segnato. Trento rinnova Mawugbe fino al 2026 e punta a blindare definitivamente il discorso play-off.

Trapani è tornata. Eccome se è tornata. Il momento di calo in cui sono maturate le sconfitte con Cremona e Trieste (in Coppa) pare ormai acqua passata. Repesa ha condotto i suoi a un gran colpo esterno a Reggio, con 500 supporters al seguito, ad oggi candidati a essere senza ombra di dubbio la miglior tifoseria della LBA. Trieste prova a recuperare Valentine e Ross, ai box da diverse settimane. I siciliani sono favoriti e intendono chiudere in hype la regular season.

Treviso ospita Sassari e parte favorita. Momento di crisi per i veneti che hanno raccolto pochissimi punti nelle ultime giornate, ma godono ancora di una discreta tranquillità perché la zona retrocessione è distante. Sassari è parimenti in difficoltà, tra i team più deludenti della stagione se consideriamo che disputa anche una competizione internazionale. Vitucci ha fatto bene a Milano nonostante la sconfitta; i sardi hanno regalato su un piatto d’argento la vittoria a Venezia con una gestione scellerata del finale di partita.

QUINTETTO DELLA 22A GIORNATA – Coach: Paolo Galbiati

G1: Jaylen Hands

G2: Rob Gray

G3: Jaylen Hands

A2: Anthony Lamb

C: Mfiondu Kabengele

