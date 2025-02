Fanta-LBA, analisi dei match della 19a giornata!

Il Fanta-LBA ritorna nel weekend per il turno pre-sosta che durerà fino al 2 Marzo, data di inizio della 20esima giornata.

Le Final-8 di Coppa Italia a Torino ci intratterranno alla grande nella prossima settimana: l’evento rappresenta un momento importante della stagione per tirare bilanci e iniziare a delineare meglio i profili delle contenders alla vittoria dello scudetto 2024/2025.

Analizziamo, dunque, i match di giornata.

Ad aprire le danze in terra sarda si gioca Dinamo Sassari – Olimpia Milano (Sabato ore 20.00). I meneghini vengono da un successo importantissimo in EL a Kaunas, prestazione straordinaria nonostante le pesanti assenze di Nebo, Causeur e Mirotic. In casa Dinamo esordisce Rashawn Thomas (che subentra a Nate Renfro), per provare a dare una scossa ai suoi dopo il KO contro Scafati. Recuperato Sokolowski (già in campo Domenica scorsa). I rossi sono favoriti, stanno attraversando un buon momento; Sassari, tuttavia, venderà cara la pelle come ha già fatto nell’ultimo successo casalingo contro la Virtus Bologna.

Pistoia – Scafati è super scontro salvezza. Una vittoria per i campani sarebbe una seria ipoteca sulla salvezza, tenendo conto che il successo dell’andata (107-102 post OT) garantirebbe un +4 in classifica sui toscani con scontro diretto a favore. In caso contrario Pistoia aggancerebbe Scafati a quota 10, aprendo le strade a un finale di stagione interessantissimo.

La Reyer Venezia ospita al Taliercio forse la squadra più in forma del momento, la non più ultima Napoli Basket, risorta improvvisamente e inaspettatamente da un inizio di stagione tragicomico (11 sconfitte consecutive), con uno score di 5 vittorie nelle ultime 7 partite. In settimana i lagunari hanno centrato la qualificazione ai playoff di Eurocup, primo grande traguardo stagionale, e puntano ora a trovare continuità in campionato. Napoli si accoppia bene con la Reyer Venezia e non sarà una partita scontata. Per Spahija definitivi i recuperi di Munford e Mc Gruder, in campo già nelle ultime; nessun assente per Valli. L’effetto entusiasmo partenopeo può giocare scherzi ai granata? Forse si.

Treviso ha scacciato i fantasmi di un possibile coinvolgimento nella lotta salvezza con l’ultima vittoria esterna a Pistoia. Al PalaVerde arriva Reggio Emilia con la miglior difesa dell’intero campionato. Sarà una sfida delicata per la lotta a una posizione nelle prime otto, tenendo conto che i match di ritorno decretano anche la prevaricazione -per scontro diretto- in caso di arrivo a pari punti. In casa Reggiana assente Michele Vitali per infortunio. I padroni di casa sono favoriti nei pronostici.

Varese viene da due batoste pesanti contro Brescia e Milano e il calendario non sorride. A Masnago arriva la capolista Trento, fresca del successo interno contro Trapani. La panchina di Mandole scricchiola, intanto Scola studia colpi di mercato da piazzare durante la sosta (tenendo conto, però, che Varese ha già esaurito i visti per gli extra-comunitari). Recuperato Sykes, al quale i varesini affidano le loro speranze. Da capire quale straniero di Varese verrà tenuto fuori dai convocati (sono in 7 per 6 slot, nell’ultima è stato escluso Gray). Il team di Galbiati è favorito, pertanto il capitano del quintetto Fanta-LBA sarà un trentino.

Brescia ha lasciato due punti preziosi a Napoli (sconfitta 90-85) e vuole subito rifarsi in casa contro Trieste. Si prevede una sfida ad alto ritmo e spettacolarità. Trieste ha tesserato Sean Mc Dermott (ex capitano di Varese), pronto a prendere il posto di Justin Reyes. I leoni in casa sono un osso duro e partono sempre favoriti.

Trapani va a Cremona per il riscatto. Insistono le voci per un possibile taglio di Tibor Pleiss (deludente finora) e si studia il colpo in vista del finale di stagione. Cremona in piena crisi e scarna di talento, sta valutando il taglio di Conti e Dreznjak; nel mentre, ha già tesserato Christian Burns, pronto a portare energia all’ambiente. Repesa &co. favoriti.

Tortona – Bologna è una bellissima sfida. La stagione in Eurolega è amara per le VuNere (tante le sconfitte sui finali di partita), ma in LBA sembra ritornata la quadratura del cerchio. Occasione di agguantare la vetta per la prima volta da inizio anno in caso di sconfitta di Trento. Grana per De Raffaele: Arthur Strautins è out fino a fine stagione. Bologna favorita.

QUINTETTO – Coach: Jasmine Repesa

P1: Justin Robinson

P2: Jordan Ford

A1: Anthony Lamb (C)

A2: Zach LeDay

C: Mfiondu Kabengele

P: Veronesi, Librizzi, Treier, Mezzanotte, Tessitori.

Buon Fanta-LBA

