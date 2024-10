Fanta LBA: i nostri consigli per la 3a giornata

La terza giornata di LBA è pronta a regalarci un weekend di grande basket. Si aprirà con Tortona – Trieste (in programma oggi alle 19.00), per chiudersi con Trapani – Scafati domenica sera alle 20.00.

La Lega Basket Serie A ha riproposto anche per quest’anno il gioco del Fanta LBA, riscontrando numerosissime adesioni di partecipazione da parte degli appassionati della palla a spicchi italiana.

Ecco i nostri consigli sul roster ideale da schierare per la presente giornata, con l’analisi di ogni scelta.

Budget: 95 crediti – Composizione roster: 10 giocatori (4 guardie, 4 ali, 2 centri) + 1 coach

QUINTETTO BASE: MODULO 2 – 2 – 1

G1: TOMMY KUHSE (14.4)

Il playmaker ex Rasta Vechta è l’assoluto crack di questo inizio di stagione. Prestazioni da capogiro registrate nelle prime due uscite stagionali: contro Cremona ha messo a segno 13 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, contro Varese addirittura 31 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. È un giocatore capace di fatturare valanghe di bonus, leader indiscusso del team di De Raffaele. Si troverà davanti un altro ottimo playmaker come Colbey Ross, tuttavia non spiccante per le sue abilità difensive. Consigliato schierare Kuhse anche come capitano (raddoppio bonus).

G2: JORDAN FORD (13.2)

Il funambolo ex G-League è un altro giocatore particolarmente caldo in questo avvio di stagione. Da segnalare la prestazione in esordio Eurocup (14 su 15 dal campo e 31 punti messi a referto). Trento gioca in casa contro Varese, la peggior difesa dello scorso e dell’attuale campionato.

A1: AMAR ALIBEGOVIC (10.5)

Un’ala grande che sa vestire i panni del centro. Rimbalzi e tanti punti nelle mani per il profeta della promozione di Trapani, pronto ad esaltare il suo pubblico nella bella sfida casalinga contro Scafati. Il club del salernitano ha poca fisicità sotto le plance, per cui Amar potrebbe trovare terreno fertile per una prestazione super.

A2: DEMETRE RIVERS (12.3)

Tiratore straordinario, anch’egli protagonista in questo inizio campionato con la canotta di Brescia. Derby lombardo al Forum contro un’EA7 Milano apparsa un po’ affaticata nella sfida di EuroLega vinta in extremis contro Paris. Rivers può fare molto male dall’arco, se consideriamo che le ali milanesi (Mirotic, Ricci, LeDay) non sono eccellenti difensori perimetrali.

C: MOUHAMED FAYE (10.4)

La Pallacanestro Reggiana è chiamata a riscattare la fiducia del pubblico dopo l’esordio negativo in casa contro Trento, cui è seguita però la vittoria esterna a Cremona. Faye ha convinto molto in questo avvio di campionato e ad oggi possiamo considerarlo tra i migliori centri della competizione.

PANCHINA

COACH: DEMIS CAVINA (5.8)

Scelta low cost ma affidabile. Cremona sfida Pistoia in casa, gara che sa già di scontro salvezza. Davanti al proprio pubblico il team di Cavina ha mostrato sin dalla scorsa stagione una buonissima solidità.

Sesto uomo: Kasper Treier (6.9)

Altri in panchina: Quinn Ellis (7.8), Lodovico De Angeli (4.3), Rey Pullazi (4.0), Bortolani (5,3).

Foto: LBA