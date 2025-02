Fanta-LBA, si ritorna in campo! Analisi match della 20a giornata.

Tre settimane per ricaricare le energie, chi più e chi meno. La LBA ritorna per il rush finale ed è ancora tutto da definire.

Non ci sono stati troppi movimenti di mercato rispetto alle attese, con la deadline di chiusura tesseramenti fissata a oggi ore 11.00.

Prima ancora di approfondire nel dettaglio i singoli match di giornata, è doveroso il riferimento alla situazione deprimente in cui versa la Estra Pistoia.

Dalle notizie che trapelano (fonte Malaguti), la situazione finanziaria è completamente compromessa e non ci sono fondi per saldare le pendenze e proseguire la stagione. Pertanto, i giocatori dovrebbero andare in status di free-agent di default qualora si concretizzasse tale ipotesi. Una gestione di Rowan folle, scellerata, auto-distruttiva, perpetrata sin dai primissimi giorni di presidenza. Oggi alle 18.00 è indetto il C.D.A. per decretare.

Da capire se la stagione verrà proseguita con un roster di “sacrificio” quantomeno per salvare il titolo e ripartire dalla A2; in caso contrario, se non finirà la stagione tutte le squadre che in Regular Season avranno totalizzato punti contro Pistoia verranno revocati. Intanto Christon sembra promesso sposo a Cremona, Silins va in Spagna, Mav. Rowan nel mirino della Juvi Cremona (A2) e su Forrest ci sono diversi club interessati.

Rivolgiamo ai tifosi toscani un abbraccio sportivo : Pistoia è una piazza di pallacanestro vera e merita di occupare una poltrona nell’elite del basket italiano.

Analisi dei match

Il primo match di giornata è Trento – Tortona. La vincitrice della Coppa Italia torna al Pala-Dolomite per ricevere l’abbraccio dei supporters e provare a saldare ancor di più il primato in classifica. Derthona sta macchiando un’ottimo inizio stagione con una serie di risultati negativi frutto di un calo fisico e mentale (in discussione la permanenza di Walter De Raffaele in panchina). Una sconfitta contestuale a una vittoria di Venezia potrebbe decretare la momentanea fuoruscita dalla zona play-off dei piemontesi. Trento favorita.

Napoli – Pistoia da capire se verrà disputata, la situazione è già stata chiarita di sopra. Attendiamo sviluppi.

Scafati – Venezia è una sfida che può raccontarci cose interessanti. Ramondino vuole proseguire la marcia verso la salvezza e il PalaMangano ritorna ad accogliere Scafati dopo le due giornate di squalifica. Venezia è ancora fuori dalla zona play-off ma in netta ripresa. Da monitorare le condizioni di Munford e McGruder. I lagunari partono leggermente favoriti.

Reggiana cerca una vittoria convincente in casa contro Sassari. I sardi hanno dimostrato una scarsa continuità nel corso della stagione soprattutto in trasferta. L’innesto di Thomas sotto le plance sarà efficace ad arginare le scorribande di Faye e Faried? I padroni di casa sono nettamente favoriti, sempre ben performanti al PalaBigi.

Trieste è apparsa in buona condizione nelle final-8 di Coppa Italia e dovrebbe recuperare anche Colbey Ross. Occasione ghiotta in casa contro Treviso, team in netto calo rispetto al girone d’andata. La corsa ai play-off è ancora lunga, ma Trieste merita senza dubbio un posto nelle prime 8.

Valerio Antonini inizia a manifestare malcontenti sul rendimento della squadra nell’ultimo periodo, molto deluso dalla sconfitta a Cremona e in coppa Italia. Era atteso un grande colpo di mercato prima della chiusura dei termini dei tesseramenti (come annunciato dallo stesso patron) ma non è arrivato. Intanto Pleiss va al Panathinaikos per il finale di stagione. Ad ogni buon conto, match molto abbordabile in casa contro Varese. I lombardi hanno tesserato Elijah Mitrou – Long nello spot di guardia, mentre J. Johnson è finito fuori rosa. Altro taglio dovrebbe essere Keifer Sykes per le scarse garanzie fisiche che sta dando. Verso la conferma Bradford. Trapani è favorita.

Brescia – Cremona potrebbe avere il sapore di partita scontata ma occhio alle sorprese. La sorprendente vittoria interna con Trapani ha lanciato l’entusiasmo e riacceso le aspettative della Vanoli, pronta ad accogliere il rinforzo Semaj Christon per il gran finale. La squadra guidata da Peppe Poeta è però una macchina da guerra e ha lavorato in queste due settimane per ritornare al top della condizione. Brescia favorita.

La super-sfida di giornata è l’eterno dualismo Virtus-Olimpia, in programma Domenica 2 Marzo alle 18.15.

La pessima figura in finale di Coppa contro Trento è già alle spalle grazie a una super-prestazione casalinga contro Monaco in EL (86-80). Le speranze di qualificazione ai playoff EL sono sempre più concrete per Messina &co. Per Ivanovic la situazione è diversa, perché la stagione europea di Bologna è stata pressoché anonima e quella in LBA non ha ancora raccontato grandi gesta. L’obiettivo delle VuNere è sicuramente ricompattarsi per puntare a vincere lo scudetto. PalaFiera sold-out, i padroni di casa leggermente favoriti.

QUINTETTO IDEALE – Coach: Paolo Galbiati

G1: Markel Brown

G2: Cassius Winston

A1: Demetre Rivers

A2: Anthony Lamb

C: Mfiondu Kabengele

P: Ruzzier, Treier, Candussi, Librizzi, Mezzanotte,

Buon weekend di pallacanestro a tutti!

