Federico Buffa: “Campionato italiano troppo provinciale, abbiamo bisogno delle grandi città”

Federico Buffa, storica voce NBA al fianco di Flavio Tranquillo in innumerevoli ed indimenticabili telecronache, è intervenuto in mattinata a Radio Nettuno Bologna Uno, dove ha affrontato tanti temi, concentrandosi particolarmente sul campionato nostrano:

“Per il movimento italiano è fondamentale aver ritrovato Basket City a questi livelli, quasi decisivo“, ha detto Buffa. “Il problema del basket italiano è che al momento non ci sono tante piazze storiche che hanno fatto la storia di questo sport. Se non accedi alle grandi città non svegli i grandi media, è un dato di fatto. Il nostro campionato ha sempre avuto una connotazione provinciale, Cantù e Varese ne sono la testimonianza. Ora però c’è bisogno delle grandi città, esattamente come c’è bisogno della Nazionale Italiana che ha fatto benissimo al Preolimpico e discretamente bene alle Olimpiadi. in questo momento Bologna é tornata ad essere la capitale del basket italiano, come a mio modo di vedere é stata praticamente sempre da quando lo seguo“.