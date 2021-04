Fenerbahce, cinque positivi al Covid in vista dei playoff di EuroLega con il CKSA Mosca

Brutta tegola per il Fenerbahce che ha riscontrato cinque positività al Coronavirus.

Il club turco non ha specificato i nomi dei positivi, né se si tratti di giocatori o di membri dello staff. In ogni caso grossi problemi per la squadra turca, in vista dei playoff di EuroLega della prossima settimana.

Il Fenerbahce affronterà il CSKA Mosca, gara 1 mercoledì 21 Aprile.