Fenerbahçe, dopo sei anni è addio a Bobby Dixon

Bobby Dixon, diventato poi Ali Muhammed una volta ottenuto il passaporto turco, da oggi non è più un giocatore del Fenerbahçe. È ufficiale infatti la separazione tra il playmaker, 38 anni, e il club. Dixon giocava al Fenerbahçe dal 2015 e in gialloblu ha vinto l’Eurolega nel 2017, tre volte il campionato turco e tre volte la coppa di Turchia.

Non è chiaro quale sarà il futuro di Dixon, uno dei migliori americani passati in Europa nell’ultima decade, ma vista l’età è possibile anche il ritiro. In carriera il giocatore è passato anche dall’Italia, prima a Treviso e poi a Brindisi tra il 2010 e 2011, esplodendo però in Turchia tra Pinar Karisyaka e appunto Fenerbahçe.