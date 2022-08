Ferdinando Minucci is back: sarà “consulente esterno” di Firenze

Ferdinando Minucci, ex presidente e deus ex machina della Mens Sana Siena che ha dominato per circa una decennio a inizio anni Duemila, è tornato nel basket come “consulente esterno” della neonata Pallacanestro Firenze, come riportato da Firenze Basketball Blog.

Euroleague 2007/2008 Executive of the year Ferdinando Minucci is back: he is the "external consultant" of the newborn Pallacanestro Firenze. (📸: @FirenzeBkBlog) pic.twitter.com/NcfHXrzdzA — Marco Pagliariccio (@loupaya) August 20, 2022

Nella foto in questione vedete Ferdinando Minucci con il direttore tecnico della neonata Firenze, Simone Lusini, che militerà in Serie B ma che punta ad arrivare già quest’anno in Serie A2.

Il coach di Firenze è Gigio Gresta e il mercato è stato importante perché hanno firmato Marco Laganà, che è sceso in Serie B dopo tanti anni tra Serie A2 e Serie A, oltre a Klaudio Ndoja e Franko Bushati, altri due che hanno dominato in lungo e in largo l’A2 e poi fatto la loro ottima figura in Serie A.

La competenza cestistica di Minucci aiuterà moltissimo Firenze nel proprio progetto, intorno al quale “ronza” anche l’ex presidente della Fortitudo Bologna, Christian Pavani, presente al raduno fiorentino.

Stiamo a vedere se la formazione toscana riuscirà a mantenere le promesse e perciò sarà in grado di conquistare la Serie A2 già al primo colpo.

Immagine in evidenza: Firenze Basketball Blog

Leggi anche: Minucci a BU: “A Siena tutto iniziò quando Carlton Myers chiese soldi non dichiarati…”