Ferrara, alla conferenza stampa per annunciare il ritiro c’è solo coach Leka e nessun dirigente

La storia del Kleb Basket Ferrara sta per concludersi a stagione in corso per problemi economici, come annunciato ieri dalla stampa locale. Manca ancora un comunicato ufficiale e una dichiarazione della dirigenza, che nemmeno oggi si è presentata alla conferenza stampa in cui coach Spiro Leka ha sostanzialmente confermato le voci di ieri.

Quando gli è stato chiesto dell’assenza del presidente Marco Miozzi, che la scorsa estate era subentrato a Francesco D’Auria, coach Leka ha spiegato:

So che ere stata convocata una conferenza stampa, poi annullata. Io parlo di basket, non spetta a me giudicare cosa devono fare gli altri. Se mi chiedono pareri, io li fornisco. Con D’Auria c’era altro rapporto, e si lavorava insieme sino a notte. La squadra va vissuta. Non sta a me dire chi deve venire qui oggi, siamo tutti maggiorenni. Cosa lo ha spinto a prendere il club lo deve dire lui. Sembrava si chiudesse tutto a settembre, quindi per noi era stato un sospiro di sollievo. Tutti hanno avuto tutto, è iniziato un percorso nuovo, quindi non posso rispondere per Marco.

Fonte: Sportando