Ferrara, bentornato sapore di vittoria. Sconfitta Pistoia in una sfida molto tirata

Dopo sei turni di pioggia, ecco rispuntare il sole. La Top Secret Ferrara di Spiro Leka ha deciso che era il momento di tornare ad assaporare il dolce gusto della vittoria e lo ha fatto piegando sul pitturato amico la Giorgio Tesi Group Pistoia di misura: 82-80. Il risicato divario finale dà la misura di quanto il match sia stato tirato. Per gli estensi si tratta di una preziosissima benzina di morale in vista del non facile impegno di “Final Eight” a Cervia contro la Bertram Tortona, capolista del girone verde. Ferrara ha mantenuto le redini del match dall’alfa all’omega, sospinta ancora una volta da un ex Bcc Treviglio AJ Pacher in forma smagliante così come già lo era stato contro la Givova Scafati. Ben venti i punti per lui. Pistoia ha dovuto fare a meno di una delle sue frecce più pungenti, Fletcher, in non perfette condizioni fisiche, e non le è bastato un duo Saccaggi- Wheatle in grande vena realizzativa.

PRIMO QUARTO – Saccaggi e Riismaa portano subito in avanzata i toscani, Panni con una tripla e Fantoni in contropiede, però, sanciscono la pronta reazione estense. Saccaggi ricecchina per la Giorgio Tesi ma Hasbrouck risponde in un amen, Riismaa e Wheatle rispondono ancora presente ma i ragazzi di Leka riescono a condurre in porto il primo quarto per 22-17.

SECONDO QUARTO –Wheatle e una tripla di Della Rosa sono le nuove grida di battaglia dei pistoiesi, Panni e Vencato, però, furoreggiano e Ferrara si porta avanti in doppia cifra. Riismaa e Wheatle, ancora una volta, riportano gli ospiti in scia e però Vencato e Baldassarre non sono da meno portando Ferrara all’intervallo lungo avanti per 45-35.

TERZO QUARTO – Sims fa affondare la lama a Pistoia, Panni risponde per Ferrara che continua a mantenersi in mare aperto. Sims e Saccaggi accorciano il divario sul 52-44. Poi la Top Secret si risospinge in avanti a più dodici ma Pistoia reagisce bene con Saccaggi e Sims. A dieci minuti dal termine Ferrara è ancora avanti ma per 56-53, il che mantiene il match nella massima incertezza.

ULTIMO QUARTO – Poletti firma un canestro e Della Rosa autografa il sorpasso toscano. Hasbrouck, però, risponde da par suo con due triple d’autore. Panni ricecchina ma Poletti e un’azione di contropiede di Sims sanciscono la perfetta parità a quota 64. Hasbrouck rifa la voce grossa e risospinge Ferrara sul più sette. Saccaggi e Poletti ripristinano la parità. La tripla di Pacher a trenta secondi dalla fine vale il nuovo decollo ferrarese in un finale punto a punto a tutto entusiasmo, Wheatle replica e Pistoia è a meno uno: 79-78. Il finale del match è una gara di precisione dalla linea della carità: Pacher prende un rimbalzo da un tiro libero sbagliato di Panni, quest’ultimo poi fa due su due e Della Rosa fa lo stesso dalla parte opposta. Saccaggi fallisce la tripla del possibile sorpasso e Ferrara può festeggiare: 82-80.

MIGLIORI IN CAMPO

AJ PACHER (TOP SECRET FERRARA): Ventotto punti contro Scafati, venti contro Pistoia. Media, ventiquattro punti a partita. Qualche domanda di dubbio sul suo talento?

LORENZO SACCAGGI (GIORGIO TESI GROUP PISTOIA): La capacità di crederci fino alla fine fa parte del suo dna e lo dimostra lungo tutta la gara. Alla fine lo score che brilla di più è il suo e non è un caso.

TABELLINO

TOP SECRET FERRARA: Pacher 20, Hasbrouck 15, Vencato 13, Panni 11, Fantoni 11, Baldassarre 7, Zampini 2, Dellosto 2, Filoni 1, Petrolati, Ugolini, Basso. Coach: Spiro Leka.

Tiri liberi: 15 su 29, rimbalzi 41 (Pacher 14), assist 13 (Vencato, Panni 4)

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 22. Wheatle 15, Riismaa 12, Poletti 12, Sims 9, Della Rosa 8, Zucca 2, Querci, Del Chiara, Fletcher. Coach: Michele Carrea.

ARBITRI

Masi, Saraceni e Lupelli.